Scopri tutto quello che c’è da sapere sul ballerino di Amici Marcello Sacchetta: dalla storia d’amore con Giulia Pauselli, alla sua amicizia col collega Stefano De Martino.

Marcello Sacchetta è conosciuto dal grande pubblico per essere uno dei ballerini professionisti del talent televisivo Amici di Maria De Filippi. Su Instagram miete consensi e like, tra uno scatto e l’altro ed è uno dei ballerini non classici più famosi nel nostro Paese; scopriamo cosa c’è da sapere sull’affascinante Marcello e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Marcello Sacchetta?

Nato il 25 agosto 1983 (Vergine) a Napoli, si appassiona alla danza quando è bambino grazie ai suoi genitori, che gli mostravano spesso videocassette di ballo e le esibizioni del grande Michael Jackson in tv.

A soli 5 anni capisce che quella è la sua strada e a 9 anni inizia a studiare danza in modo serio e strutturato.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti di fama mondiale (tra i tanti Justin Bieber e Pharrell Williams). Il suo sogno è quello di diventare un coreografo di fama internazionale, per potersi confrontare con artisti di tutto il mondo.

È conosciuto al pubblico del piccolo schermo per il suo suo ruolo nella scuola di Amici.

3 curiosità su Marcello Sacchetta

– Ha disegnato una propria linea d’abbigliamento, la Fullout brand.

– Ama i tatuaggi e ne ha svariati: sul busto ha la scritta Impossibile, con la m coperta da una croce rossa.

– Collega nonché grande amico di Marcello Sacchetta è Stefano De Martino, con cui condivide la passione per la danza e le sue origini napoletane. Prima dell’abbandono di De Martino hanno condotto insieme di daily di Amici.

Marcello Sacchetta: la fidanzata e la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Marcello Sacchetta è felicemente impegnato con Giulia Pauselli, anche lei ballerina professionista e volto televisivo piuttosto noto. Curiosamente, Giulia Pauselli in passato ha avuto un flirt proprio con il collega di Sacchetta, Stefano De Martino.

A Velvet Gossip il ballerino ha raccontato: “Tra venti anni mi vedo sicuramente con una meravigliosa famiglia tutta mia quindi direi di sì: l’amore e la danza si possono conciliare e spero di aver raggiunto il mio obiettivo al quale sto duramente lavorando… Diventare un buon coreografo”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marcellosacchetta/