Chi è Luisana Lopilato, la moglie di Michael Bublè

Bionda, sensuale e piena di talento: scopriamo insieme chi è Luisana Lopilato, la donna che ha conquistato Michael Bublè!

Luisana Lopilato, nata a Buenos Aires 18 maggio 1987 (segno zodiacale Toro), continua a stupire i fan per la positività e la forza d’animo, caratteristiche che l’argentina ha dimostrato anche durante la malattia di suo figlio Noah. La sua carriera professionale è ricca di successi: oltre che modella-stilista, Luisana è un’apprezzatissima attrice di soap opera e, per un breve periodo della sua vita, ha persino fatto parte degli Erreway, band argentina nata in un talent.

Tuttavia, il vero grande successo lo ha avuto in amore. Dal 2010, infatti, l’attrice è legata sentimentalmente al cantante canadese Michael Bublè, che considera la sua forza.

Chi è Luisana Lopilato?

Anche se nel nostro Paese è poco conosciuta, nelle sue vene scorre sangue italiano: un suo bisnonno, infatti, è originario della Basilicata.

Ha conosciuto Michael Bublè nel backstage di un suo concerto del cantante. Era il 2010 e a presentare l’uno all’altra fu un discografico, ignaro di essere il Cupido di una meravigliosa storia d’amore che, nel 2011, li ha condotti al matrimonio.

Un piccolo neo macchia il giorno del matrimonio di Michael Bublè e Luisana Lopilato. Mentre i due erano nel pieno dei festeggiamenti con parenti ed amici, i ladri svaligiarono il loro appartamento, lasciando solo pochi oggetti di scarso valore.

Prima di Michael, Luisana è stata per 5 anni e mezzo – fino al 2014 – con il collega Felipe Colombo, conosciuto sul set di Chiquititaso.

3 curiosità su Luisana Lopilato (e la sua relazione con Michael Bublé)

– All’inizio furono non poche le difficoltà di comunicazione tra Luisana e Michael dal momento che lei non parlava inglese e lui non conosceva lo spagnolo ma, infondo si sa… l’amore è poliglotta!

– “All’inizio della nostra conoscenza, Luisana pensava fossi gay”, aveva dichiarato il cantante canadese in un’intervista a Vanity Fair. Un fraintendimento che avrebbe potuto costargli caro. A uno dei primissimi incontri tra i due, infatti, Luisana si presentò con un uomo bellissimo di nome Rodrigo. Michael, pensando si trattasse del suo compagno, si comportò di conseguenza: intrattenne l’uomo con lunghe conversazioni per evitare che lui potesse accorgersi del suo interesse nei confronti dell’attrice e… brindisi su brindisi, finirono con l’ubriacarsi!

– Per entrambi i figli ha scelto nomi biblici, Noah ed Elias. Il piccolo Noah a soli 3 anni ha divuto affrontare un cancro al fegato. Dopo aver commosso il mondo, che aveva pregato per lui senza sosta, il piccolo è riuscito a superare il male più brutto ed è potuto tornare a casa con mamma è papà.

