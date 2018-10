Il nome di Luca Sofri è legato alla conduttrice Daria Bignardi, ma il loro è finito davvero. Scopriamo chi è il giornalista e conduttore radiofonico Luca Sofri!

Il nome di Luca Sofri, noto al mondo della comunicazione per via della sua arguta penna, appare da anni in prestigiose testate giornalistiche. Lui è anche un blogger, ha una brillante carriera tra radio e carta stampata e…Ha sposato Daria Bignardi! La loro storia, però, si è arenata dopo anni di amore a gonfie vele, come ha svelato la stessa conduttrice ai microfoni di Chi…

Chi è Luca Sofri?

Luca Sofri è nato a Massa, in Toscana, il 5 dicembre 1964. Segno zodiacale Sagittario, ha costruito una brillante carriera nel mondo dei media. Giornalista e conduttore radiofonico, ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra cui un libro dal titolo Playlist, guida alle 2556 canzoni di cui è impossibile fare a meno…

Il Foglio, l’Unità, GQ, Panorama, Diario e Wired sono soltanto alcune delle testate in cui compare la sua vivace penna. Nel 2002 ha condotto Otto e mezzo su La7, al fianco di Giuliano Ferrara. Conduttore radio con Matteo Bordone, su Rai Radio 2, dello spazio intitolato Condor. Nel curriculum anche collaborazioni con La Gazzetta dello Sport e Vanity Fair. Sofri è direttore del giornale Il Post (realtà editoriale online).

Luca Sofri: vita privata

Luca Sofri è un figlio d’arte. Suo padre è il giornalista e saggista Adriano Sofri. La vita privata del conduttore raccoglie un ampio e importante capitolo trascorso al fianco della moglie, Daria Bignardi. I due hanno avuto una figlia, Emilia Sofri, e si sarebbero separati nel 2017.

Lo ha rivelato la stessa giornalista ai microfoni del settimanale Chi, interpellata dopo un servizio scandalistico che ha visto protagonista proprio Sofri. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, ha diffuso alcuni scatti esclusivi di lui con una misteriosa donna.

Il gossip non ha fatto fatica ad accendersi sulla (ex) coppia. Nel passato vissuto al fianco della conduttrice, per Luca Sofri c’è stato anche il difficile percorso della malattia che l’ha colpita, un tumore poi superato brillantemente. Luca Sofri ha un profilo Instagram in cui potete seguire i costanti aggiornamenti sulla sua professione e molto altro…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lucasofri/?hl=it