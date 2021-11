Luca Calvani è un volto noto della tv, ma può anche vantare qualche apparizione sul grande schermo: vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui!

Luca Calvani è un attore e conduttore televisivo italiano che ha costruito la sua carriera studiando recitazione negli Stati Uniti e prendendo parte a numerosi programmi e serie televisive, film, rappresentazioni teatrali e perfino dei fotoromanzi. Nel corso degli anni ha saputo espandere la sua notorietà sia nel suo Paese natale che negli Stati Uniti, collaborando con grandi nomi e dimostrando le sue capacità: vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla carriera alla vita privata!

Luca Calvani: biografia e carriera

Luca Calvani nasce a Prato, in Toscana, il 7 agosto 1974 sotto il segno zodiacale del Leone. Ha conseguito il diploma di perito tessile presso l’istituto Buzzi della sua città natale e si è trasferito oltreoceano, a New York, per lavorare in un’azienda tessile. In lui, tuttavia, ardeva il desiderio di dedicarsi allo spettacolo e così frequente numerosi corsi di recitazione arrivando anche a frequentare l’Actor’s Studio, scuola per la formazione di attori, e al ritorno in Italia frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Il suo debutto risale al 2000 dove è protagonista di un episodio di Distretto di polizia; e nello stesso anno approda anche sul grande schermo con il film Al momento giusto di Giorgio Panariello. Nell’anno successivo partecipa alla celeberrima serie statunitense Sex and the City, e la sua carriera prende davvero il volo: torna a lavorare su diversi programmi per Mediaset e Rai, tra cui la serie Carabinieri 4 e Uomini e Donne. L’apice della sua notorietà arriva nel 2006, quando vince la quarta edizione dell’Isola dei Famosi.

Successivamente continua a collaborare con varie emittenti televisive in Italia e America: arriva a interpretare un personaggio nella soap-opera di Rai 3 Un posto al sole, prende parte al film The International girato dal regista tedesco Tom Tykwer, è tra gli interpreti de La fontana dell’amore della Disney e debutta su Rai Uno come conduttore di Effetto Sabato.

L’arrivo del nuovo decennio non lo ferma, e nel 2011 partecipa alla pellicola diretta da Woody Allen To Rome with Love. Nel frattempo continua a lavorare anche come modello, ed è testimonial Peugeot insieme a Melissa Satta. Nel 2020 approda su Sky come inviato di Ogni mattina, in onda su TV8, e nel 2021 sostituisce Diego Thomas in veste di esperto di interior design nel cast di Cortesie per gli Ospiti.

Luca Calvani: la vita privata

Luca Calvani è sposato da tempo con Francesca Arena, e con lei nel 2009 ha avuto una figlia di nome Bianca. Attento e riservato a non lasciare trapelare troppo della sua vita privata, sappiamo che Luca vive nella sua Toscana, in campagna, dove si è dato alla produzione di gin e cura un piccolo agriturismo chiamato Le Gusciane.

Ha anche un profilo Instagram molto curato, che tiene aggiornato quasi giornalmente con selfie, scatti delle sue avventure o dei suoi impegni o altre foto in compagnia della sua famiglia. Il suo patrimonio è sconosciuto.

Chi è Francesca Arena, la moglie di Luca Calvani

Francesca Arena è nata a Prato (proprio come Luca) nel 1975, ma non ci sono notizie certe riguardanti la sua data di nascita. Ha conosciuto il marito ai tempi del liceo e, come lui, lavora nel mondo dello spettacolo anche se preferisce tenersi lontano dal palcoscenico e dedicarsi invece all’organizzazione di eventi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Giorgio Panariello per ben 4 anni e ha lavorato a lungo per l’ufficio stampa di Rai 1, dove si occupava del lancio e della promozione di serie televisive.

Luca Calvani: le curiosità