Chi è Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia

Andiamo alla scoperta di Luca Abete: la biografia e la vita privata di uno degli inviati di Striscia la Notizia più amati di sempre.

Luca abete, all’anagrafe Gianluca, è un inviato di Striscia la Notizia dal 2005, anno in cui diventa noto al grande pubblico. La sua è stata una carriera in ascesa che è cominciata come animatore e… clown! Scopriamo tutto su di lui, dagli inizi a oggi, compresa qualche curiosità sul suo conto!

La biografia di Luca Abete di Striscia La Notizia

Nato ad Avellino il 2 ottobre 1973 sotto il segno della bilancia, Luca incomincia il suo percorso professionale come animatore e clown. Dopo aver lavorato per diverso tempo, arriva finalmente la sua occasione: è il 2001, quando esordisce sul piccolo schermo in un programma per bambini. Da lì la sua carriera televisiva prende piede, e Luca viene invitato a prendere parte a diverse trasmissioni TV.

Il 2005, poi, è l’anno della svolta, e Luca Abete entra a far parte degli inviati del celebre programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. O meglio, fa la sua prima apparizione, alla quale seguiranno anni da apprendista fino ad arrivare al 2008, quando Luca va in scena con il suo abito diventato poi iconico: la giacca di velluto verde, la camicia verdone e i pantaloni e le scarpe marroni.

La vita privata di Luca Abete: moglie, fidanzata o… single?

Luca Abete e la sua vita privata sono davvero… un mistero! L’inviato ha un profilo Instagram ed è solito condividere delle foto in compagnia di donne. Tuttavia, è difficile capire se queste siano amiche, ragazze che frequenta o ha frequentato, oppure se fra queste ci sia anche… la sua fidanzata!

Insomma, Luca ci tiene particolarmente alla sua sfera privata e per questo cerca al massimo di proteggerla!

Le curiosità su Luca Abete

• È un grande appassionato di pallacanestro, sport che segue praticamente da sempre.

• Ama la natura e conduce uno stile di vita dinamico e salutare.

• Luca apprezza la buona cucina e ha dichiarato di non bere caffè.

• Tra le sue passioni ci sono l’arte, la comunicazione in tutte le sue forme e la fotografia.

• Luca Abete ha anche recitato in alcuni film. Ha interpretato il ruolo di un giornalista nella fiction Teresa Manganiello: sui passi dell’amore, mentre in Un viaggio elettorale, il film-documentario di Francesco de Sanctis, ha recitato nei panni di uno speaker radiofonico.

• Il 9 marzo 2017 è stato insignito dall’università di Parma con il titolo di professore ad honorem in Linguaggio del giornalismo.

• Nel 2009, Abete e la sua troupe furono malmenati da un gruppo di persone che distrussero anche attrezzature varie e telecamere. Nell’aprile del 2012 Abete e i tecnici dovettero ricorrere a delle cure mediche dopo l’aggressione da parte del gestore di un maneggio che fu sorpreso a distribuire in maniera disonesta patentini equestri.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/lucaabete/?hl=it