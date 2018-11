6 curiosità su Lisa Fusco: la dieta, le spaccate e molto altro!

Scopriamo cosa c’è da sapere su Lisa Fusco: dalla dieta dell’hula hoop, alle spaccate che l’hanno resa famosa!

Nata il 9 novembre 1978 (Scorpione) a Napoli, Lisa Fusco è nota in Italia con il soprannome di “Soubrettina”, soprattutto per via delle sue dimensioni ridotte; è conosciuta, infatti, come la soubrette più piccola d’Italia perchè la sua altezza è di soli 149 cm!

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Lisa Fusco in 6 curiosità

– Ha rivelato di trascorrere il suo tempo libero a guardare vecchi film completamente svestita su lenzuola di seta.

– Crede nell’aldilà e parla con suo padre defunto attraverso una stampante, come ha rivelato a Il Mattino.

– È rimasta celebre una caduta di Lisa Fusco che, durante una puntata di Mezzogiorno Italiano, esibendosi in una sua famosa “spaccata”, non è più riuscita ad alzarsi. La trasmissione è stata interrotta e lei trasportata Ospedale San Pietro di Roma. Il risultato? Si è rotta un braccio. Ai tempi, il pubblico non le credette e pensò fosse una trovata pubblicitaria, ma il di Rai Uno Giancarlo Leone precisò su Twitter: “Fasciatura al gomito per Lisa Fusco e tra pochi giorni un gesso per favorire la pronta guarigione“.

– Ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte da parte delle fan di Giulia De Lellis. Infatti, durante la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip 2017, Lisa Fusco si era apertamente schierata con il suo rivale Cristiano Malgioglio, attirandosi l’ira delle giovani followers della ex corteggiatrice.

– Il suo regime alimentare è molto particolare: ha dichiarato di aver perso 8 kg con una dieta a base di pizza. In seguito, a I Soliti Ignoti, ha spiegato un’altra singolare dieta da lei seguita: “Quando un giorno una mia cara zia dell’Australia mi ha inviato la dieta dell’hula hoop, ho abbandonato il percorso classico e mi sono gettata in questa nuova avventura. Mi esercito tutti i giorni per un’ora al mattino, un’ora al pomeriggio e un’ora alla sera. Con questo movimento continuo di anche e bacino, ho notevolmente assottigliato il giro vita e i fianchi…”.

– Nel novembre 2018 si è resa protagonista di una querelle social per aver definito Mara Venier e la sua trasmissione “mummie”. Il marito della conduttrice ha risposto: “Mentre le malelingue sparlano…l’unica che mi interessa mi bacia“; e lei ancora: “Quando sei ospite della numero uno della domenica e te ne fotti di quello che scrivono gli odiatori seriali“.

Lisa Fusco: il fidanzato e la vita privata della soubrette

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lisa Fusco è estremamente riservata. “Da quando sono famosa tutti vogliono sapere segreti sulla mia vita privata… nemmeno fossi Sharon Stone!”, ha raccontato a Domenica Live.

La soubrette è stata fidanzata con Nicolas Vaporidis fino al 2016, quando con un post su Instagram ha dichiarato di essere “single per legittima difesa“. Secondo Dagospia, tra loro sarebbe finita per colpa…della mamma di lei!

In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2018 (è stata la prima eliminata) ha raccontato di essere follemente innamorata e pronta al matrimonio, senza però rivelare l’identità del suo compagno.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lisafuscoreal/?hl=it