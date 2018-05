Dalle luci dei red carpet al Festival di Cannes 2018, passando per una carriera luminosa e una vita privata (quasi) blindata: ecco chi è la bellissima attrice francese Léa Seydoux!

Figlia d’arte, con un debutto in punta di piedi sul set di Quentin Tarantino e la stoffa della vera star: vi sveliamo tutte le curiosità sulla vita di Léa Seydoux, volto della Bond girl di Spectre e di tantissime altre pellicole di rilievo su scala internazionale…cosa non sapevate di lei? Seguiteci e lo scoprirete…

Chi è Léa Seydoux?

Cinema e moda la fanno da padrone nella vita di Léa Seydoux, che seduce il mondo con la sua impeccabile eleganza e la sua grazia tra le dive di calibro mondiale. Il suo nome, per esteso è Léa Helene Seydoux-Fornier De Clausonne, certamente non facile da ricordare come la versione ‘light’ con cui ha scelto di muovere i suoi passi nel mondo di Hollywood.

Nata a Parigi, il 1° luglio 1985, Palma d’Oro a Cannes per il film La vita di Adele consacrata su scala internazionale come la Bond girl del film Spectre, ha conquistato tutti con la sua interpretazione al fianco di Vincent Cassel in La bella e la bestia.

Figlia d’arte, sì, perché i genitori sono entrambi produttori. Cosa l’ha spinta verso questa professione? La cotta per un attore, talmente forte da ‘costringerla’ a tentare la strada della recitazione. L’esordio nel film di Tarantino, Inglorious Bastard non è stato semplice: pensate che sul red carpet, ancora molto acerba per quella realtà sotto i riflettori, ebbe una crisi d’ansia fortissima.

Léa Seydoux: compagno e figlio

Nel 2017 l’attrice ha avuto un figlio, George, dal compagno André Meyer, francese come lei. La loro storia d’amore, completamente avvolta da un alone di suggestivo mistero, sarebbe nata nel 2013.

Non tutti sanno che Léa non si muove mai senza sua sorella, Camille. Più grande di lei, sembra la sua gemella per la straordinaria somiglianza (persino nella voce), ed è nientemeno che la sua stylist ufficiale! Un aneddoto sul loro passato è che si scambiarono i passaporti e nessuno si accorse di nulla…

