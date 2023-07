Chi è Laura Barth? Modella e giornalista sportiva molto apprezzata, ha dato il via alla sua carriera a soli 16 anni.

Modella e giornalista sportiva, Laura Barth ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro a 16 anni. Non solo la carriera, nel frattempo ha portato avanti anche gli studi, arrivando a laurearsi in Giurisprudenza e a frequentare una scuola di recitazione. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Laura Barth: la biografia e la carriera

Classe 1984, Laura Barth è nata a Roma. Di professione giornalista sportiva e modella, ha iniziato a muovere i primi passi sulle passerelle a soli 16 anni. Dopo il diploma al liceo della sua città natale, ha frequentato per due anni una scuola di recitazione con specializzazione in teatro. Nel frattempo, si è anche laureata in Giurisprudenza.

Laura ha preso parte a diversi spettacoli teatrali di una certa importanza, come: Le mie metamorfosi, Sogno di una notte di mezzo stile e L’impresario della Smirne. Per quanto riguarda la carriera in televisione, ha debuttato su Sky a Juventus Tv e poi è passata alla conduzione di Calcio Totale su Rai2. Nel 2023 è stata anche chiamata a condurre una puntata del programma GialappaShow insieme a Mago Forest e alla Gialappa’s Band. Nel mondo della moda, la Barth ha posato per le copertine di importanti riviste, quali Vogue e GQ.

La vita privata della modella e giornalista sportiva

Laura Barth è molto gelosa della sua vita privata, ma non è riuscita a nascondere il grande amore per il fidanzato Joaquin Morodo, al suo fianco dal 2018. Originario di Madrid, è un’artista, modello e imprenditore spagnolo. Anche se la coppia non ama finire al centro della cronaca rosa, agli eventi importanti sono sempre insieme. L’ultima manifestazione a cui si sono presentati mano nella mano è stata la 79esima Mostra del Cinema di Venezia, andata in scena nel 2022.

Joaquin di descrive come un’amante dell’eco-sostenibilità, della natura, della bellezza architettonica, dell’estatica e della morale. Spesso prende parte ad opere sociali e si batte per la difesa dei diritti umani.

4 curiosità su Laura Barth

-Anche se è nata a Roma, Laura Barth è una tifosa sfegatata della Juventus. E’ stato suo padre a trasmetterle la passione per il club bianconero.

-Ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie. Le più famose sono: Boccadamo, lo spot della Wind con Fiorello e il profumo di Yves Saint Laurent.

-Oltre ad essere modella e giornalista sportiva, è anche un’influencer molto apprezzata: su Instagram vanta quasi 200 mila follower, ai quali dispensa consigli e trucchi di bellezza.

-In passato, Laura ha lanciato uno scoop in tv: l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma era solo un falso allarme.