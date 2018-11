Chi è Gabriella Perino? Tutto quello che non sai sulla compagna di Gerry Scotti!

Di lei non si conosce molto, se non che ha rubato il cuore del bravissimo presentatore Gerry Scotti: scopriamo qualcosa di più sulla sua compagna, Gabriella Perino!

Della carriera di Gerry Scotti si sa praticamente tutto, mentre per quanto riguarda la sua vita privata il conduttore televisivo preferisce mantenere il massimo riserbo. Quel che è certo è che Scotti, dal 1991 al 2009, è stato sposato con Patrizia Grosso, madre del suo unico figlio Edoardo. Dopo la crisi e il divorzio, però, ha ritrovato l’amore accanto ad un’altra donna: Gabriella Perino, la compagna che gli ha permesso di riacquistare serenità e gioia.

Ma come si sono conosciuti i due- visto che lei vive una vita lontano dai riflettori – e cosa sappiamo su Gabriella?

Chi è Gabriella Perino?

Classe 1965, della compagna di Gerry Scotti si sa davvero poco, se non che è bionda e ha due figli. Donna dal grande carisma e dal carattere forte, non ama i riflettori, i social (è presente solo su Twitter, ma il profilo non è aggiornato), e nemmeno la tv.

Lontana dal mondo dello show business, Gabriella Perino è un architetto; come il conduttore televisivo, anche lei ha un divorzio alle spalle. Con l’ex marito ha avuto due figli: una femmina, Beatrice (coetanea e compagna di scuola di Edoardo, il figlio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso) e un maschio.

Gabriella Perino e Gerry Scotti

È accanto a Gerry Scotti dal 2004: stando alle parole del conduttore, i due si sarebbero conosciuti grazie ai loro figli, che entrambi erano soliti accompagnare a scuola ogni mattina. O meglio: erano amici di vecchia data e si conoscevano sin da ragazzi, ma si sono ritrovati dopo le rispettive separazioni, quando Beatrice ha iniziato a frequentare la stessa scuola di Edoardo a Milano.

Nel 2002, dopo la crisi matrimoniale e il complicato divorzio da Patrizia Grosso, Gerry Scotti inizia la frequentazione con Gabriella Perino, con cui uscirà allo scoperto solo nel 2004. “È una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”, aveva raccontato a Vanity Fair il conduttore.

Gabriella e Gerry, poi – quando i loro figli maggiori hanno compiuto 18 anni – sono andati a convivere: era 2011 e il loro amore procede a gonfie vele da allora.

Tuttavia, il matrimonio non sembra essere nei loro piani. “Il matrimonio? Non ce lo chiediamo. Per ora stiamo bene così…”, raccontò a Oggi il conduttore nel 2017.

