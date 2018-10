Ha concluso la sua carriera già da qualche anno, Johnny Dorelli è stato uno dei cantanti più stimati in Italia. Ecco che fine ha fatto e qualche curiosità sul suo matrimonio con Gloria Guida!

Non solo cantante, Johnny Dorelli è stato anche un attore, un conduttore televisivo e radiofonico. Conosciuto per aver raggiunto il successo nel lontano 1956 con la canzone “Calypso Melody” che entrò a far parte della colonna sonora del film “Totò, Peppino e le fanatiche”. Si è ritirato già da qualche anno, ma nessuno ha mai smesso di parlare di lui.

Scopriamo di più sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sul suo matrimonio con Gloria Guida!

Chi è Johnny Dorelli e la sua carriera

Giorgio Domenico Guidi, in arte Johnny Dorelli, nasce il 20 febbraio 1937, a Milano, sotto il segno del pesci. Trascorre la maggior parte della sua infanzia a Meda, in provincia di Monza e Brianza. La passione per il canto gliela trasmette il padre, Nino D’Aurelio, un noto cantante italiano. Per volontà di quest’ultimo, nel 1948 si trasferisce, insieme alla sua famiglia, negli Stati Uniti. A New York decide, quindi, di seguire il suo più grande sogno e inizia a studiare contrabbasso e pianoforte presso la High School of Music and Art.

Si inventa un nome d’arte proprio per adattarsi agli americani e, tornato in Italia, ottiene un contratto discografico grazie a Teddy Reno, un produttore discografico. Inizia così la carriera di Johnny, fino a quando nel 1956 raggiunge il successo con la canzone “Calypso Melody”. Il suo grande talento lo conduce al Festival di Sanremo solo due anni dopo dalla firma del suo contratto. Insieme a Domenico Modugno presenta “Nel blu dipinto di blu”. Dopo i suoi vari successi, inizia a condurre anche alcune trasmissioni televisive e radiofoniche.

Un uomo determinato e professionale, richiesto anche nel cinema: diventa, quindi, attore di alcune commedie italiane. I film più noti sono “Una sera c’incontrammo”, “La presidentessa” e “Sesso e volentieri”.

Vita privata di Johnny Dorelli

Della vita privata di Johnny sappiamo che è stato insieme a Lauretta Masiero, da cui nel 1967 ha avuto un figlio, Gianluca Guidi. Si lasciano e qualche anno dopo, nel 1972 si sposa con Catherine Spaak, attrice e cantante italiana, dalla quale ha Gabriele. Il matrimonio giunge al capolinea nel 1979 e molti anni dopo si innamora di Gloria Guida, sua attuale moglie dal 1991. Nasce la sua terza figlia, Guendalina. Dopo tantissimi anni, il loro matrimonio sembra andare benissimo, nonostante la differenza d’età.

Raramente compare in qualche suo scatto sul profilo Instagram della moglie, Gloria.

3 curiosità su Johnny Dorelli

-C’è una caratteristica particolare di Johnny Dorelli che non passa inosservata: ha gli occhi di colore diverso, ovvero è affetto da eterocromia.

-La sua comparsa in tv è avvenuta dopo 10 anni di assenza. Ha confessato a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa che dopo aver lasciato la carriera, si è dedicato alla lettura. Legge dalle 3 alle 4 ore al giorno.

-Il personaggio di Paperinik, conosciuto grazie ai fumetti di Topolino, è stato ispirato a lui.

Fonte foto: https://www.instagram.com/gloriaguidafanpage/