Occhi sensuali e fisico da urlo, Jessica Salazar ha stregato tutti con la sua partecipazione a Ex on The Beach. Scopriamo chi è e perché è sbarcata nel format…

Jessica Salazar ha origini colombiane e una bellezza che non teme confronti. Il grande pubblico si è incuriosito molto dopo averla vista (per la prima volta in tv) nel reality di Mtv condotto da Elettra Miura Lamborghini. Chi è nella vita di tutti i giorni? Cerchiamo di capire di più sulla sua biografia e su quella vita privata che l’ha portata sul piccolo schermo!

Chi è Jessica Salazar?

Sul conto di Jessica Salazar, concorrente di Ex on The Beach nella sua primissima edizione italiana, ci sono tante cose interessanti da scoprire. La prima, la sua bellezza, è sotto gli occhi di tutti. Ma cosa si nasconde dietro quel fisico mozzafiato e quello sguardo penetrante?

Lei è nata a Cali, in Colombia, ma vive da anni in Italia. Milano è la città in cui ha avviato una brillante carriera di agente immobiliare…Oltre a questo, però, nel suo curriculum spicca anche un lavoro frutto della sua passione per lo sport, e i risultati si vedono senza ombra di dubbio!

Dopo il suo arrivo in Italia insieme alla sua famiglia, si è iscritta a una scuola superiore di Busto Arsizio, per poi dedicarsi all’attività nel settore immobiliare (che svolge con successo). Tra le sue passioni anche quella per l’attività fisica: Jessica è anche un’affermata personal trainer!

La vita privata di Jessica Salazar

Come ha fatto a finire sulle rive di Ex on The Beach? Facile, dato che un suo ex fidanzato è entrato nel cast dei concorrenti del reality…Stiamo parlando di Gianmarco Campironi, con cui la bellissima Jessica Salazar ha avuto una storia d’amore molto importante.

Tra loro, però, le cose non avrebbero funzionato come dovevano per via della morbosa gelosia di lei. Ne ha parlato la stessa colombiana, nel video di presentazione del format, in cui ha citato alcuni episodi che le avrebbero dato motivo di dubitare del suo uomo…

Sappiamo, inoltre, che ha sempre avuto un debole per i ragazzi muscolosi e che per il suo Gianmarco aveva fatto decisamente uno strappo alla regola…Sui social non è attivissima, e Instagram risulta una fortezza praticamente inespugnabile. Su Facebook, invece, si intravede qualcosa di più (ma non troppo) sulla sua sfera più riservata…

Fonte Foto: https://www.facebook.com/jessica.salazarbuitrago?ref=br_rs