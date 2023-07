Chi è Jessica Michel Serfaty? Ecco cosa c’è da sapere sulla modella americana, compagna di Leonardo Maria Del Vecchio.

Jessica Michel Serfaty ha attirato la curiosità per la sua storia d’amore con Leonardo Maria Del Vecchio. Modella, attrice e influencer, in America è molto famosa, sia per la sua carriera che per la turbolenta vita sentimentale. Vediamo quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Jessica Michel Serfaty: la biografia e la carriera

Jessica Michel Serfaty è nata il 4 aprile 1991, a Little Rock, Arkansas, negli Stati Uniti d’America, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Con i suoi 1,75 centimetri di altezza per 54 kg di peso, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda quando era ancora minorenne. La popolarità, però, è esplosa grazie alla partecipazione al reality America’s Next Top Model, dove si è classificata al quarto posto.

Da questo momento in poi, la carriera di Jessica Michel è stata un continuo crescendo. Oltre agli ingaggi come modella, ha iniziato a riceverne altri come attrice. E’ entrata nel cast dei film horror Ryde e V/H/S: Viral e nei cortometraggi Faith, Blood Brothers, Eiffel Tower e Axe Dirtcathlon. Non solo, la Serfaty è apparsa anche in alcuni video musicali, come Paradise In You di Logan Paul, in spot pubblicitari e in programmi televisivi americani. Alla professione di modella e attrice, oggi ha affiancato anche quella di influencer.

Chi è Jessica Michel: la vita privata

Jessica Michel Serfaty ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa. Quando aveva soltanto 16 anni si è innamorata di Ididia Serfaty, un ragazzo dell’Arkansas di 22 anni. Si sono sposati quasi subito e il 2 settembre del 2008 è nato il piccolo Roman. All’epoca aveva soltanto 17 anni e la sua carriera da modella doveva ancora spiccare il volo. Quando il bambino ha compiuto 2 anni, ha mollato il marito lasciandogli la custodia del pargolo e si è trasferita a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare top model. Dopo alti e bassi, nel 2013 si sono ufficialmente separati.

Dopo il divorzio, ha avuto diverse relazioni. Ad avere creato maggiore scalpore sono state quelle con Logan Paul ed Ed Westwick. Per quest’ultimo si è anche battuta pubblicamente, prendendo le sue difese quando l’attore è stato accusato di violenza sessuale. La Serfaty, però, ha perso la testa soltanto quando ha incontrato Leonardo Maria De Vecchio, amministratore delegato di Salmoiraghi e Viganò.

La loro storia d’amore è stata ufficializzata dal settimanale Chi, che li ha beccati in Costiera Amalfitana mentre lui le faceva la proposta di matrimonio. A quanto pare, Jessica Michel ha accettato e presto diventeranno marito e moglie.

ll settimanale Chi ha documentato in modo accurato la proposta di nozze. Leonardo Maria si è inginocchiato ai piedi della sua fidanzata, con tanto di brillante in mano, dopo un pranzo extra lusso presso Borgo Santandrea Luxury Hotel, alla presenza degli amici più importanti. Dopo questo momento magico, Del Vecchio e compagna sono stati avvistati mentre si concedevano una passeggiata romantica a Sorrento.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio?

Leonardo Maria Del Vecchio è l’amministratore delegato Salmoiraghi e Viganò. Alle spalle ha già un matrimonio: ha divorziato da Anna Castellini Baldiserra a dicembre del 2022, dopo un rapporto coniugale di soli 6 mesi.

Quanto guadagna Jessica Michel Sarfaty?

Si stima che abbia un patrimonio netto di circa 5 milioni di dollari.

Le curiosità su Jessica Michel Serfaty

-Anche se la modella si reca spesso in Arkansas per andare a trovare il figlio, l’ex marito ha rilasciato diverse interviste sottolineando che è “una cattiva madre“.

-Sarfety ha un profilo Instagram seguito da tantissimi followers.

Dove vive Jessica Michel Sarfaty?

Jessica Michel Serfaty vive a Los Angeles, in California: lì trascorre del tempo con il figlio anche se dopo l’inizio della relazione con Del Vecchio si trova spesso in Italia.