Ha da poco vinto il premio come “Miss Strega 2018”, Ilaria Giorgini è ospite della prima puntata del programma di Piero Chiambretti. Scopriamo di più su di lei!

Inizia la trasmissione “La Repubblica delle donne” e tra i primi ospiti troviamo Ilaria Giorgini, nota per aver vinto il premio di Miss Strega 2018 incoronata dall’attore italiano Gabriel Garko. Donna tatuata, capelli castani e un carattere grintoso: Ilaria è una donna con tante passioni, è una mamma ed è attrice di teatro. Ma non solo, scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla vita di Ilaria Giorgini!

Chi è Ilaria Giorgini?

Non conosciamo la sua data di nascita, poiché Ilaria Giorgini non è del tutto nota al pubblico italiano. Possiamo confermare il fatto che sia di Falconara, in provincia di Ancona e che è felicemente sposata con Michele Bolognini, un libero professionista. Ilaria Giorgini è un tecnico sanitario di radiologia e nel tempo libero si dedica al teatro. Ma non solo: è anche mamma di una bellissima bambina di nome Gaia.

Ilaria ha sempre trovato affascinante il mondo dello spettacolo e del teatro: oltre a far parte di una compagnia teatrale, è anche stata vista su diverse passerelle. Ha partecipato nel 2013 allo show “Miss Strega” portandosi a casa la vittoria. Nel 2017, invece, ha vinto il premio come “Miss Mamma Fashion” insieme ad altre mamme: ha ottenuto anche il “posto” per il calendario delle mamme del 2018. È una donna con tanta voglia di fare e con tante passioni, per questo motivo cerca sempre di organizzare le sue giornate in modo da poter lavorare, fare da mamma e inseguire i suoi sogni.

Il premio come “Miss Strega” lo ottiene anche nel 2018 ed è proprio grazie a quest’ultimo che Ilaria rientra tra gli ospiti del programma televisivo CR4 – La Repubblica delle donne, di Piero Chiambretti

Curiosità su Ilaria Giorgini

-A quanto pare, Ilaria non è presente su nessun tipo di social. È possibile trovare solo un suo profilo Facebook ma è completamente privata.

-Insieme al marito ha partecipato alla finale di “La Super coppia Italiana” nel 2013 presso l’area Bowling “Seventies” di Cerasolo Ausa, Rimini. Hanno vinto il premio come la coppia più simpatica.

-Ha molti tatuaggi, specialmente sul braccio.

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=_VtbTcBfJXw