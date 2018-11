Dal ciclismo alla piccante relazione con l’argentina Cecilia Rodriguez: ecco cosa c’è da sapere su Ignazio Moser!

Nato il 14 luglio 1992 (Cancro) Ignazio Moser viene da una famiglia di campioni del ciclismo, e inizia fin da bambino a seguire le orme del padre, il campione Francesco Moser.

Nel 2014, dopo una brutta caduta dalla bici, si ritira dalle gare ciclistiche e inizia a lavorare nell‘azienda vinicola di famiglia. Da sempre affascinato dal mondo dello spettacolo, nel 2017 ha preso parte al Grande Fratello Vip, dove la sua relazione con Cecilia Rodriguez ha suscitato innumerevoli scandali. Scopriamo cosa c’è da sapere su Ignazio Moser e sulla sua piccante vita privata!

Ignazio Moser, Cecilia e le altre storie d’amore

Durante la sua partecipazione al reality show più spiato d’Italia, Ignazio Moser ha conosciuto Cecilia Rodriguez, la sorellina minore della showgirl Belen Rodriguez. Con Cecilia ben presto è scattata la scintilla, che si è presto tramutata in una bollente passione che né le telecamere né il fidanzato di lei sono riusciti a fermare.

Dopo giorni tra corteggiamenti più o meno velati, Cecilia ha lasciato in diretta televisiva il suo fidanzato Francesco Monte, e si è lasciata andare con Ignazio (tra l’altro andandoci a letto insieme sempre in diretta televisiva).

La relazione tra Cecilia e Ignazio è proseguita poi anche fuori dal reality show, dove la coppia non ha mancato di infiammare le cronache con il proprio amore e aggiornando i propri fan con scatti bollenti su Instagram.

Prima di Cecilia Ignazio aveva avuto numerose relazioni, come testimoniato da un’intervista di suo padre che al settimanale Chi aveva raccontato: “Lui ha avuto diverse ragazze, qualcuna l’ho vista e gli ho detto non è che puoi cambiare sempre, altrimenti non portarle a casa tutte le volte.”

Sembra ad esempio che Ignazio abbia avuto una love story con la modella Tanja Dexters, ex miss belgio, e con la corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum, lasciata proprio pochi mesi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Le curiosità su Ignazio Moser: dai tatuaggi a…

– Ha tre tatuaggi: una croce sul petto, la scritta Enecus sul braccio e un disegno molto articolato sulla spalla. Curiosamente anche Cecilia Rodriguez ha il tatuaggio di una croce,ma entrambi lo hanno fatto prima di conoscersi.

– Il suo piatto preferito è polenta e spezzatino.

– È appassionato di vino e lavora nell’azienda vinicola Moser, fondata da suo padre.

– Durante la sua partecipazione alla casa del Grande Fratello Vip ha fatto scalpore raccontando di avere una lista di 170 amanti alle spalle, e di averne registrato con un voto le prestazioni a letto.

– Ignazio non aveva mai detto alla sua famiglia di essere un fumatore, e i suoi lo hanno scoperto quando ha partecipato al reality show.

