Lo abbiamo conosciuto per il suo ruolo nei film Marvel dedicati a Thor, ma ecco qualche dettaglio sulla vita privata di Idris Elba.

Il suo fascino ha conquistato il pubblico internazionale: Idris Elba, che nel 2018 è stato insignito del titolo di uomo più sexy del mondo dalla rivista People, è un attore che vanta partecipazioni ad alcuni dei film di più grande successo degli anni 2000.

Molte sue fan sono curiose di scoprire qualche cosa in più sulla sua vita privata: ecco tutto quello che ti sei sempre chiesto su Idris Elba!

Idris Elba, biografia

Idris Elba è nato a Londra il 6 settembre 1972, sotto il segno zodiacale della Vergine. L’attore è figlio di genitori africani: suo papà, infatti, è originario della Sierra Leone mentre la mamma è ghanese. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo fin da adolescente, ma la prima passione non è stata il cinema, bensì la musica. Anche grazie all’aiuto dello zio si è esibito come dj in alcuni locali londinesi.

Negli anni ‘90 ha iniziato la sua carriera di attore, comparendo in alcune serie televisive britanniche. A partire dal 2011 ha recitato nei film della saga Thor, ma è nel 2013 che ha raggiunto il successo mondiale interpretando Nelson Mandela nel film di Justin Chadwick.

All’inizio della sua carriera, i genitori non erano molto contenti della scelta fatta dal giovane Idris. La famiglia proveniva da un quartiere povero e problematico di Londra e per i suoi genitori la recitazione equivaleva a fare la fame. La carriera da dj è servita proprio per mantenersi e non pesare sulle spalle dei suoi familiari.

Idris Elba, vita privata

La vita sentimentale di Idris Elba è stata molto turbolenta e al suo attivo risultano due divorzi. È stato sposato con la makeup artist Hanne Norgaard dal 1999 al 2003. Da questa relazione è nata la figlia Isan (2002). Qualche anno dopo, nel 2006, Idris è convolato a nozze con l’avvocato Sonya Hamlin. La loro storia è durata solo 6 mesi.

Convinto di non essere adatto al matrimonio, Idris Elba ha frequentato altre donne. Nel 2014, dalla sua ragazza Naiyana Garth, ha avuto un secondo figlio che ha chiamato Winston. Nel 2017, Idris ha incontrato Sabrina Dhowre e non ha potuto far altro che capitolare. Dopo appena 6 mesi di frequentazione, nel 2018 le ha chiesto di sposarlo. L’attore pubblica spesso foto di coppia sul suo profilo Instagram.

Chi è la moglie di Idris Elba?

Sabrina Dhowre è una modella e attrice americana di origini somale, ed è di 16 anni più giovane di Idris Elba. La donna è divenuta famosa per aver partecipato a diversi concorsi di bellezza; nel 2014, si è aggiudicata la fascia di Miss Vancouver, incantando i giudici.

Sabrina ha conosciuto Idris in Canada, dove l’attore stava girando un film. Tra di loro è stato amore a prima vista, tanto che pochi mesi dopo i due si sono presentati in pubblico. Nel febbraio del 2018, la donna ha ricevuto un bellissimo regalo per San Valentino: Idris Elba si è inginocchiato in un cinema e le ha chiesto di diventare sua moglie.

Le 5 curiosità su Idris Elba

– Il suo attore preferito è Robert De Niro: la passione per la recitazione è nata dopo aver visto l’attore americano nel film “C’era una volta in America”.

– L’interpretazione di Nelson Mandela ha rappresentato un punto di svolta nella carriera di Idris Elba: fin da piccolo il padre gliene aveva parlato, esaltandone la forza ed il coraggio e invitandolo ad essere fiero delle proprie origini. A seguito dell’interpretazione di Mandela, è stato invitato da Barack Obama alla Casa Bianca, dove ha ricevuto i complimenti del presidente americano. Per la preparazione al film ha vissuto per una giornata nel carcere di Robben Island, ha vissuto in una piccola cella proprio come Nelson Mandela, con un lenzuolo e un secchio come toilette.

– Da ragazzino la madre gli ha fatto scoprire l’esistenza dell’isola d’Elba: per la mamma era importante per via dell’esilio di Napoleone. Idris, incuriosito dall’omonimia con il proprio cognome, vorrebbe visitarla.

– Idris è un bravo imitatore: sa infatti imitare alla perfezione Barry White e il dj Lupo Solitario del film America Graffiti.

– Da ragazzino non era affatto contento del suo aspetto fisico: alto 190 cm e troppo magro, si è dedicato con passione allo sport e ha ottenuto i risultati sperati. Per riuscirci, ha praticato rugby, hockey, cricket e basket.