Chi è Greta Menardo? Campionessa di kitesurf, è l’ex fidanzata di Salmo e una delle modelle più richieste degli ultimi anni.

Greta Menardo è una campionessa di kitesurf, una modella, un’influencer e una studentessa di filosofia. Qualche tempo fa, il suo nome ha attirato l’attenzione della cronaca rosa per la storia d’amore con Salmo, di 14 anni più grande di lei. La relazione è naufragata dopo 3 anni e, stando ad alcune dichiarazioni della sportiva, non sono rimasti in buoni rapporti. Vita sentimentale a parte, la ragazza ha una carriera di tutto rispetto.

Chi è Greta Menardo: la biografia

Greta Menardo è nata a Milano, il 12 maggio 1998 sotto il segno del Toro, ma è cresciuta a Lodi. Diventata popolare alla cronaca rosa grazie alla sua relazione con Salmo, finita nel 2020, è una campionessa di kitesurf freestyle e vanta anche un certo seguito social.

Dopo il diploma al liceo classico, si è presa un anno sabbatico, per poi iscriversi alla facoltà di Filosofia all’Università di Milano. Attualmente, è laureata e sta portando la carriera sportiva. Inoltre, dedica ampio spazio alla moda. Greta, infatti, è una delle modelle più richieste per le campagne pubblicitarie di brand inerenti il mondo dello sport, nonché ambassador di adidas Originals.

La carriera di Greta Menardo

Greta Manardo ha iniziato a praticare kitesurf quando era soltanto una bambina, per gioco. All’epoca aveva 8 anni e non avrebbe mai immaginato che questa attività sportiva l’avrebbe portata ad ottenere un terzo posto ai mondiali giovanili categoria freestyle. E’ stato suo padre Roberto a trasmetterle la passione per questo sport, ma le ha fatto promettere che non avrebbe mai abbandonato gli studi.

La Manardo si allena presso lo Stagnone di Marsala, in Sicilia, ed è molto legata alla collega Francesca Bagnoli. Nel 2021, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “E’ la passione della mia vita. Niente di più, niente di meno. La cosa che mi viene più naturale al mondo, come camminare. (…) Ho sempre fatto sport, per me è un momento catartico, un vero e proprio bisogno mentale, oltre che fisico. Quando non mi alleno per troppo tempo divento intrattabile“.

Un’altra sua grande passione è la musica. Una delle canzoni che canta più spesso, specialmente durante gli allenamenti, è C’era un ragazzo di Gianni Morandi. Ha ammesso di essere molto legata a questo brano perché lo cantava in macchina con la sua famiglia durante i viaggi.

La vita privata di Greta Menardo

Greta Manardo, nonostante i 14 anni di differenza d’età, è stata fidanzata per ben tre anni con il rapper Salmo. La loro relazione è iniziata nel 2017 ed è finita nel 2020. Durante la loro unione sono stati entrambi molto riservati, tanto che anche le foto social di coppia sono pochissime. La rottura è arrivata durante la pandemia ed è stato il rapper ad annunciarlo sui social: “In quel periodo mi sentivo destabilizzato, completamente, come tutti. Cancellarono il tour mondiale per la pandemia e come se non bastasse il rapporto con la mia ex finì da lì a poco“.

Successivamente, anche la sportiva ha detto la sua: “Cosa sento per un quasi quarantenne che ci prova con le mie amiche e posta tipe su Instagram per ricercare attenzioni? In tutta sincerità tanta pena e tanto dispiacere“. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nel 2021, Greta si dichiarava single, mentre oggi non sappiamo se il suo cuore sia impegnato o meno. Dovrebbe vivere a Milano, anche se per lavoro è spesso in viaggio per il mondo.

5 curiosità su Greta Menardo

-Da ragazzina la sua cantante preferita era Avril Lavigne, mentre adesso è una fan sfegatata di Die Antwood e Jason Mrats.

-Sui social è presente su Instagram e Facebook

-Nel 2014, mentre era a Tarifa, Greta Menardo ha avuto un brutto infortunio al ginocchio. Grazie alla sua forza di volontà, la carriera non ha subito gravi ripercussioni.

-Ama la corsa, il cibo a chilometro zero e stare in mezzo alla natura, che sia mare o montagna è indifferente.

-E’ una grande mangiona e segue una dieta mediterranea, ma non rinuncia mai al dolce a fine pasto.

