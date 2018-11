Ha la passione per la cucina, di cui ha fatto una vera arte al di fuori dalla professione che ha sempre svolto. Ma chi è la spumeggiante regina dei fornelli Giustina Dibello?

Tutti la conoscono come ‘nonna 2.0‘, perché ha saputo adattarsi al mondo social sino a farne un vero e proprio regno. Lei è una regina indiscussa del web, tanto da avere un foltissimo numero di seguaci nel suo profilo Facebook. Su Instagram, invece, ha un account super blindato, segno che è comunque una donna molto attenta alla propria privacy. La sue ricette spopolano in Rete, e ha conquistato il pubblico di Bake Off Italia a suon di dolci e manicaretti…Ecco chi è!

Chi è Giustina Dibello?

Giustina Dibello è nata nel 1953 a Monopoli, provincia di Bari. Ha sempre lavorato come impiegata, ma con una straordinaria inclinazione per la cucina. La sua specialità assoluta? I prodotti di pasticceria, tanto da guadagnare un posto di rilievo a Bake Off!

Il suo mestiere ‘ufficiale’ è come segretaria d’azienda in Puglia, ma ha coltivato con grande dedizione la sua naturale capacità ai fornelli. Dalla nonna ha ereditato la passione per i dolci…Ha una vita molto dinamica, come lei stessa ha detto ai microfoni della trasmissione: “Ogni mattina mi alzo alle 4.40 ed esco di casa alle 6 in punto“…

Chi è il marito di Giustina Dibello?

La dolcezza, per Giustina Dibello, non regna solamente in cucina. Infatti, la splendida cuoca è felicemente sposata ed è anche una nonna super! Il marito si chiama Alessandro Palmieri. Cosa fa nella vita? Il modellista navale!

La coppia ha avuto figli e nipoti, ma non si sa molto altro vista la predilezione per una vita riservata nonostante la grandissima fama di Giustina…

Giustina Dibello: 5 curiosità

– Giustina Dibello è nota a tutti i parenti e i conoscenti come ‘Ina‘. Un diminutivo che il pubblico italiano ha imparato poco dopo il suo esordio a Bake Off.

– Tra le sue specialità figurano le celebri ‘Tette di suora’, un dolce tipico, la Angel cake e la crostata con frangipane, amarene e mandorle.

– Nonna Giustina è decisamente social, secondo i suoi fan molto più di tanti giovani. Appassionata di elettronica e tecnologia, si muove con destrezza tra i meandri del web, coltivando la sua fama a suon di post! Ha anche un canale YouTube dedicato alla sua arte dolciaria, ed è proprio su YouTube che nonna Giustina è una diva!

– Tra le sue passioni anche i giochi, rigorosamente online! Adora, su tutti, il burraco, dove è una vera campionessa.

– Nel 2018 è stata una delle presenze più apprezzate e seguite a Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero!

Fonte Foto: https://www.facebook.com/DibelloGiustina