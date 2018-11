Il noto imprenditore Giuseppe Oricci è il marito della conduttrice Emanuela Folliero. Scopriamo di più sulla sua vita e sul suo matrimonio!

Emanuela Folliero, nota specialmente su Rete Quattro, è una conduttrice innamoratissima (dal 2009) di suo marito: Giuseppe Oricci è un noto imprenditore italiano ed ha preso in sposa Emanuela dopo nove anni di relazione. Non è, quindi, un personaggio televisivo e della sua vita privata si sa poco e niente, ma sappiamo che è riuscito a suscitare l’interesse di Emanuela in pochissimo tempo. Ecco cos’altro sappiamo su di lui!

Chi è Giuseppe Oricci, il marito di Emanuela Folliero?

Di Giuseppe Oricci sappiamo che è un uomo torinese molto affascinante che il giorno del suo matrimonio, il 26 settembre 2018, vantava 59 anni, sei anni in più della bellissima moglie, nonché ex signorina buonasera di Rete Quattro, Emanuela Folliero.

Giuseppe, inoltre, ha già un figlio da una precedente relazione, Alessandro, affetto dalla sindrome di Asperger, una forma dello spettro autistico.

Come ha dichiarato la stessa Folliero, Giuseppe, che lei ama chiamare “Pino”, è un noto imprenditore italiano e non ama stare sotto i riflettori.

Proprio per quest’ultimo motivo, la vita privata e molti particolari circa la sua carriera sono del tutto sconosciuti. L’uomo, inoltre, non è presente sui social, tanto meno su Instagram, dove, invece, la moglie pubblica quasi ogni giorno alcuni scatti della sua vita quotidiana.

Il matrimonio di Giuseppe Oricci ed Emanuela Folliero

Giuseppe ed Emanuela Folliero si conoscono dal 2009; lei era single da più di un anno, poiché dopo il divorzio con Enrico Mellano non ha più avuto nessuna relazione. La donna, sin da subito, mostra interesse nei confronti dell’uomo, e rimane colpita principalmente dalla sua bellezza esteriore.

Ha confessato durante un’intervista a Chi che i suoi presupposti erano di intraprendere con l’uomo una “storia leggera”. Invece, i due si sono innamorati ogni giorno di più fino a quando il 10 agosto, il giorno del loro anniversario di fidanzamento, Giuseppe la ha fatto la proposta di matrimonio con tanto di mazzo di rose rosse.

I due si sono sposati in Comune il 26 settembre 2018 e la cerimonia si è svolta con amici e familiari.

Secondo quanto la donna ha riportato sulla nota rivista “Chi“, non avrebbero intenzione di allargare la famiglia (entrambi hanno già un figlio da relazioni precedenti).

