Cinico e spietato, Giuseppe Cruciani è un famoso giornalista e conduttore radiofonico: scopri tutto ciò che non hai mai osato chiedere sul suo conto!

Giuseppe Cruciani si è fatto largo nel mondo del giornalismo grazie alla sua verve e a una trasgressività che non ha mai nascosto. Dietro al suo microfono, non le manda a dire a nessuno ed è sempre pronto a lanciare una nuova provocazione. Ma che cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco qualche dettaglio su Giuseppe Cruciani.

Giuseppe Cruciani, biografia

Nato a Roma il 15 settembre 1966, sotto il segno zodiacale della Vergine, Giuseppe Cruciani è cresciuto nella capitale – ad eccezione di una breve parentesi in Sicilia – assieme alla sua famiglia. Si è diplomato presso il liceo classico “Virgilio” e ha proseguito i suoi studi all’Università La Sapienza, laureandosi in scienze politiche.

Per un breve periodo ha lavorato come produttore per la televisione europea Euronews, girando diverse città tra le quali Parigi e Lione. Infine ha scoperto la sua vera vocazione: la radio. Nel 1999 si è trasferito a Milano per lavoro, e nei primi mesi ha avuto molte difficoltà nell’ambientarsi. Lontano da casa, Giuseppe si è dedicato interamente alla carriera ed è riuscito a crearsi un pubblico molto affezionato.

Nel 2000 Cruciani è stato assunto da Radio24 e nel 2006 ha portato alla luce la sua creazione: La Zanzara, programma radiofonico di attualità dai molti ospiti in cui ha potuto dare libero sfogo alla sua creatività.

Giuseppe Cruciani, vita privata

Considerato un vero latin lover, Giuseppe Cruciani ha avuto molti flirt con donne più o meno famose. Tutti ricordano lo scoop del 2002, quando il giornalista è stato paparazzato mentre baciava Francesca Valiani, all’epoca fidanzata di Jovanotti – è poi diventata moglie del cantante.

Giuseppe ha avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli e con altri personaggi della televisione italiana. Nei primi anni 2000 si è sposato con una donna che aveva appena conosciuto, e poco dopo è nata sua figlia Viola (era il 2005).

In un’intervista a Novella 2000, parlando del divorzio che è avvenuto subito dopo la nascita della bambina, il conduttore radiofonico ha confessato che quel matrimonio è stato lo sbaglio più bello che potesse mai fare, visto che lo ha portato ad avere una splendida figlia.

Sulla sua vita privata, però, non ci sono molte altre notizie: il suo profilo Instagram ha pochissimi contenuti, e riguardano tutti il suo lavoro.

Le 6 curiosità su Giuseppe Cruciani

– Quando è arrivato a Milano, il giornalista ha alloggiato per alcuni mesi nell’appartamento di un suo parente, perché convinto che non sarebbe riuscito a resistere a lungo nel capoluogo lombardo. Dopo 6 mesi, si è trasferito in una casa tutta sua, sui Navigli, e si è letteralmente innamorato della città.

– Ha lavorato anche in televisione a “Radio Belva”, la trasmissione in onda su Rete 4 nell’ottobre 2013 fu chiusa dopo una sola puntata a causa del turpiloquio e delle risse che ne sono nate.

– Giuseppe ha confessato di trovare conforto nella corsa, un’attività che gli dà una scarica di adrenalina ogni volta che si sente giù di morale.

– Grande appassionato di calcio e di football americano, Cruciani è tifoso della Lazio e dei New England Patriots. Dopo quanto accaduto con Calciopoli, il giornalista ha confessato di aver parzialmente cambiato fede calcistica, diventando simpatizzante della Juventus.

– Giuseppe Cruciani ha pubblicato 4 libri: “Questo ponte s’ha da fare” (2009), “Gli amici del terrorista. Chi protegge Cesare Battisti?” (2010), “Cattivissimi noi” (2013) e “I fasciovegani – Libertà di cibo e di pensiero” (2017).

– In un’intervista rilasciata a Il Giornale Off, il conduttore radiofonico ha rivelato di essere una persona molto ansiosa e di essere sempre alla ricerca di qualcosa che stupisca il suo pubblico. “Ho dei lunghi periodi di depressione per una perenne insoddisfazione. La possiamo chiamare depressione da creazione artistica. Io mi sento continuamente inadeguato” – ha confessato poi a Novella 2000.