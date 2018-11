Ecco chi è l’ex fidanzata di Irama: scopriamo tutto su Giulia Tascione

Irama, il cantante vincitore di Amici, è stato fidanzato con Giulia Tascione: tutto sulla vita dell’ex fidanzata e alcune curiosità riguardo la loro relazione!

A Monza sanno perfettamente chi sia, poiché è conosciuta come “la fidanzata di Irama”: Giulia Tascione è una giovanissima ragazza la quale ha fatto innamorare uno dei cantanti più famosi in Italia. I due, ad oggi, non stanno più insieme, anche se la ragazza sembra essere ancora molto innamorata. Dai lunghi capelli ricci e dallo sguardo ammaliante, scopriamo di più sull’ex fidanzata di Irama!

Chi è Giulia Tascione, l’ex fidanzata di Irama

Classe 1997, Giulia Tascione è una giovane ragazza non nota al pubblico italiano, se non per un suo presunto fidanzamento con il cantante Irama nonché vincitore di Amici di Maria De Filippi. Frequenta il Liceo Scientifico per soli tre anni, rendendosi conto di voler cambiare completamente strada. Il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo della moda, così inizia a frequentare l’Istituto Tecnico di Moda. Non appena si diploma, si iscrive presso l’Istituto Marangoni di Milano, iniziando a frequentare il corso di Fashion Styling.

Essendo molto attiva sui social, abbiamo potuto notare in Giulia delle caratteristiche particolari: è molto solare e divertente, è appassionata di moda e, soprattutto, ha molto stile da vendere e ama interagire con chi la segue. Infatti, Giulia ha un canale Youtube in cui l’argomento protagonista è proprio “la moda”.

Sin da piccola, infatti, ha sempre suscitato un grande interesse nei confronti dei vestiti e del suo guardaroba, mantenendo sempre uno stile particolare che rispecchia la sua personalità. Ad oggi insegue il suo sogno di entrare a far parte di questo mondo, anche se non le è ancora ben chiaro come vorrebbe stabilirsi in questo campo.

Irama e Giulia Tascione

La sua storia con Irama è uscita fuori a causa di un gossip circa il cantante e la nota influencer Giulia De Lellis. Secondo alcune fonti, i due avrebbero iniziato una frequentazione e la ragazza non sembrerebbe aver reagito bene. Infatti, poco dopo è diventato virale un suo post in cui dichiara apertamente che Irama fino ad una settimana prima le avrebbe detto che era innamorato di lei. Poco dopo le sue stories sono state cancellate e da parte del cantante non c’è stato nessun tipo di confronto, tanto meno dall’influencer.

Alcune curiosità su Giulia Tascione

-Sul suo profilo Instagram interagisce molto con i suoi followers tramite le stories. Condivide scatti dei suoi outfit più belli e particolari con pose da vera modella!

-Segue un’alimentazione particolare, poiché è intollerante al latte e al lievito.

-Non ama in particolar modo i leggins e le calze color carne.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giuliatascione/