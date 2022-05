Andiamo alla scoperta di Giulia Pastore, influencer fidanzata con il calciatore Sandro Tonali.

Scopriamo cosa c’è da sapere su Giulia Pastore, influencer, modella e collaboratrice in qualità di testimonial per un celebre marchio italiano di gioielleria. Il suo nome è conosciuto dal grande pubblico anche per la sua relazione sentimentale con il calciatore Sandro Tonali. Vediamo cosa si sa su Giulia, sulla sua attività professionale e sulla sua storia d’amore, più qualche curiosità.

La biografia e la carriera di Giulia Pastore

Non si hanno informazioni certe in merito all’infanzia e alla formazione scolastica di Giulia, ventunenne nel 2021. Sembra però essere una testimonial per un noto brand di gioielli italiani e che abbia instaurato nel tempo diverse collaborazioni, diventando nel giro di poco tempo una popolare modella ed influencer.

Giulia Pastore: la vita privata

La testimonial e modella Giulia è legata sentimentalmente dal 2019 – nell’ottobre del 2021 ha pubblicato una foto col compagno, per festeggiare i due anni – al calciatore Sandro Tonali. Dopo una breve rottura la Pastore ha poi condiviso un post tramite i suoi canali social per annunciare il ritorno col fidanzato, commentando con una dolce didascalia “Perdersi per poi ritrovarsi. Ci sono amori che fanno il giro del mondo, giri immensi, per poi tornare ancora più belli”.

Chi è Sandro Tonali, fidanzato di Giulia Pastore

Sandro Tonali, nato nella giornata dell’otto maggio del 2000, a Lodi, è un calciatore, considerato uno dei più promettenti del panorama italiano della sua generazione. Anche se molto seguito sui suoi profili social, tra cui Instagram, sembra non amare mettere la sua vita privata sotto la luce dei riflettori.

Cresciuto nelle giovanili di Piacenza e Brescia, nel 2020 è acquistato dal Milan, dove diventa alla sua seconda stagione in rossonero, quella 2021-2022, un titolarissimo della squadra.

3 curiosità sulla Pastore

Giulia è molto attiva e molto seguita sul social di Instagram.

Sembra avere un cane di nome Margot .

. Sul suo profilo social condivide anche alcune foto dei suoi viaggi, tra cui New York, Tokyo e Valencia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG