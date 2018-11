Conosciamo meglio la bellissima Giulia De Lellis: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, passando per le curiosità e i gossip legati all’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne. La sua storia d’amore (terminata) con Andrea Damante ha conquistato tantissimi fan, che hanno continuato a seguirli dopo la fine del programma e durante la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip nel 2016. Nel 2017, invece, è lei a partecipare come concorrente alla stessa trasmissione.

Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex corteggiatrice e influencer…

Chi è Giulia De Lellis: la biografia

Nata il 15 gennaio 1996 (Capricorno) a Roma, è molto legata ai genitori e a sua sorella Veronica. Per amore si è trasferita a Verona, città che non ha più lasciato nemmeno dopo la fine della relazione con Andrea Damante.

La sua famiglia è rimasta colpita dal terremoto di Amatrice del 2016: sua zia Wilma ha perso la vita proprio durante il tragico evento. Lo staff di Giulia De Lellis ha espresso il suo cordoglio con un post su Facebook: “Non abbiamo parole dopo questa enorme tragedia, ma poche parole vanno spese per te, per lei, per voi. Siamo vicine a te Giulia, alla tua meravigliosa famiglia che ieri ha perso una zia, una mamma, una sorella, un’amica. Adesso è diventata l’angelo più bello, che vi guiderà, vi proteggerà nella vostra vita. Lei sarà sempre con voi. Ciao Zia Wilma. R.I.P”.

Nel tempo libero ama cucinare, e le piace condividere i propri esperimenti culinari attraverso i propri canali social, in particolar modo su Instagram.

8 curiosità su Giulia De Lellis

– Ama i tatuaggi e ne ha diversi. Tra i più evidenti, ricordiamo: la scritta Polyanna sul braccio, un piccolo cuore sulla mano sinistra e un ombrellino sull’avambraccio.

– È famosa per le sue gaffe sulla cultura generale: da “La capitale dell’Africa è l’Egitto”? a “L’America è stata inventata nel 1942”, Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017 ci ha regalato molti strafalcioni.

– Tuttavia, Giulia ha promesso che si impegnerà di più e ha cominciato ad avvicinarsi alla lettura e alla geografia. Pensate che ha dichiarato di aver imparato addirittura la capitale degli Stati Uniti… passi da gigante!

– Per il suo seno è ricorsa alla chirurgia plastica: Giulia De Lellis si è rifatta e lo ha rivelato a Pomeriggio 5 senza problemi. Alla D’Urso ha detto di aver fatto una seconda abbondante, che la molto rende felice. Il suo ex, Andrea, la aiutò a scegliere le protesi.



– Il suo sogno è sempre stato quello di disegnare una propria linea di moda. Fin da bambina si è divertita a dare consigli alle amiche su come vestire e quali abbinamenti fare; nel 2018 è riuscita a realizzare questo sogno, lanciando il band Sol Wears Women con la mamma e la zia.

– È stata insultata per come guida, come ha raccontato – sfogandosi – su Instagram. Uno sconosciuto le avrebbe riservato parole davvero poco lusinghiere: “Per la prima volta da quando ho la patente mi hanno detto ‘zo***la’ perché andavo a quaranta all’ora e perché cercavo un parcheggio. Sono scioccata“, ha raccontato la giovane.

– Crede fermamente in Dio e ha raccontato che non è raro che si confidi con lui.

– Nella classifica degli influencer più pagati in tutta Italia riportata da Alfonso Signorini, la De Lellia appare subito dopo due grandi nomi, Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio. Per intenderci, Chiara guadagna circa 12 mila euro a post…

La vita privata di Giulia De Lellis: da Andrea Damante a…

Lei e il suo ex fidanzato, Andrea Damante, si sono conosciuti a Uomini e Donne dove Giulia, in veste di corteggiatrice, è riuscita a conquistare il cuore del tronista. I due sono andati quasi immediatamente a convivere, e la loro storia d’amore ha visto i fan molto coinvolti, visto che entrambi hanno sempre condiviso scatti intimi del tempo trascorso insieme.

L’ex corteggiatrice ha rivelato in più d’un occasione che avrebbe voluto sposare Andrea Damante, e avere magari anche un bambino da lui.

“Uomini e Donne è un programma che io screditavo tantissimo, dovevo andare a vivere a Londra, era un periodo strano per me. (…) Quando ho visto il video di presentazione di Andrea . C’è stato un attimo di gelo perché lui prima di dire questa cosa ha fatto la descrizione di una ragazza che mi rappresenta molto. Io ero single, non volevo più storie”, aveva raccontato all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Però, con grande sorpresa di tutti, nel 2018, in una sua Instagram story l’ex gieffina ha annunciato a sorpresa di essersi separata da Damante, raccontando: “Come tutte le cose brutte passeranno. Non vi darò altre spiegazioni. Quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi“.

C’è chi ha parlato di un tradimento e chi ha insinuato che la separazione fosse solo una trovata mediatica. Fatto sta che i giovani non sono più tornati insieme.

Giulia, per diversi mesi, si è detta single e felice, finché non si è avvicinata a Cristiano Iovino, il suo personal trainer. Tuttavia, sembra che fra i due non ci sia nulla e come ha dichiarato ai microfoni di Dagospia, quando sarà fidanzata sarà la prima a dirlo pubblicamente.

Nel novembre 2018 viene pizzicata a cena con Irama, il cantante che ha vinto Amici 2017.