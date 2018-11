Chi è Giovanna Civitillo? 6 curiosità sulla moglie di Amadeus!

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla moglie di Amadeus, Giovanna Citivillo: le curiosità e la vita privata della ballerina!

Giovanna Civitillo nasce a Vico Equense in provincia di Napoli il 09 settembre 1977, anche Lei come il marito Amadeus sotto il segno della Vergine. Giovanna Civitillo è una ballerina e showgirl conosciuta dal grande pubblico anche per essere la moglie del noto conduttore Amadeus. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla ballerina e sulla “scossa” che li ha fatti innamorare!

Tutto quello che non sai su… Giovanna Civitillo!

– Amadeus ha raccontato che per il loro primo incontro le fece recapitare un biglietto da un suo assistente: “Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”, ha raccontato a Gente il conduttore televisivo.

– Ha una collezione di statuine che rappresentano la sua storia d’amore con Amadeus.

– Lei e Amadeus amano la semplicità, e il conduttore ha rivelato a Oggi che per questo motivo sua moglie avrebbe rinunciato ad alcune importanti offerte di lavoro: “Alla vita mondana preferiamo la casa con i suoi semplici piaceri, portare José a scuola, fare la spesa insieme. Nelle difficoltà e nei cambiamenti lei è sempre con me. Per stare con me ha rifiutato proposte importanti. Poche altre donne lo avrebbero fatto.”

– Ha studiato danza e insegna a dei corsi per aspiranti ballerine e showgirl.

– Amadeus ha rivelato a Nuovo che la sua carriera sarebbe stata stroncata proprio dalla loro unione: “Giovanna non lavora perché la sua carriera è stata stroncata: in questo mondo c’è bisogno di gossip e noi, che siamo una coppia normale, non facciamo notizia. Se Giovanna volesse diventare famosa, dovrebbe lasciarmi e fidanzarsi con un altro!”

– Giovanna Civitillo andrebbe molto d’accordo con Alice, la figlia che Amadeus ha avuto dal suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino.

Giovanna Civitillo: il matrimonio e la vita privata

La partecipazione al programma “L’Eredità” non solo regala a Giovanna Civitillo la grande popolarità televisiva, ma le fa incontrare anche il grande amore della vita. Proprio durante la realizzazione del programma, infatti, conosce Amadeus con cui è legata sentimentalmente da tantissimi anni. Il 18 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e lo stesso anno i due sono convolati a nozze.

“Ero rimasto colpito dalla sua bellezza e dall’eleganza… Ci siamo fidanzati dopo un anno. Io avevo già una figlia piccola, Alice e lei, pur avendo solo 25 anni, preferiva passare i weekend con me e la bambina invece di andare a ballare. Da lì ho capito che eravamo fatti l’uno per l’altra. Abbiamo gusti simili. Io sono un orso, non amo le feste, le prime, le inaugurazioni. Lei è come me. Stiamo bene anche da soli, per una coppia è fondamentale.”, ha raccontato a Oggi il conduttore.

