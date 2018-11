Tutto su Giordano Cremona, alias Joe Kremont, il figlio di Raul

Conosciamo meglio Giordano Cremona, alias Joe Kremont, il dj noto principalmente per il duo musicale Merk & Kremont, con un papà molto famoso…

Metà del Merk & Kremont, dj, e figlio di Raul Cremona: Giordano Cremona si può descrivere in molti modi. Della sua vita privata si sa davvero pochissimo, lo stesso del resto vale anche per papà Raul, eppure su Youtube macina visualizzazioni su visualizzazioni: conosiamolo meglio!

Chi è Giordano Cremona?

Riservato come papà, è d’origine milanese, ma della sua biografia (e vita privata) non sappiamo altro.

Dal papà ha ereditato anche il senso dell’umorismo piccato e tagliente, come possiamo intuire dai suoi commenti divertenti su Facebook: “Spotify è il mio social preferito: nessuno scrive niente”; poi, accanto a una foto con suo padre, ha scritto: “Da una parte un noto personaggio televisivo, celebre per la sua poliedricità e che negli anni ha saputo guadagnare il rispetto di tutti i colleghi…dall’altra mio padre”.

3 curiosità su Giordano Cremona

– Sappiamo che ama viaggaire, non a caso una delle sue citazioni preferite è: “I soldi spesi per viaggiare sono gli unici che ti arricchiscono“.

– Uno dei suoi miti era Avicii (che ha anche remixato): Tim Bergling – questo il vero nome del noto dj scomparso il 20 aprile 2018 – ha ispirato lui e Merk a diventare produttori musicali e dj.

– Nel 2018 è andato al Coachella, un’esperienza che ha rinnovato il suo amore per la California.

Chi sono Merk & Kremont?

Eccovi qualche numero sulla coppia che ha collaborato con Gialuca Vacchi, Fabio Rovazzi (hanno prodotto Andiamo A Comandare e Tutto Molto Interessante) e Il Pagante (Bomber), il duo tutto italiano che sta conquistando…il mondo.

Fino al 2016 sono stati solo produttori, poi hanno realizzato Don’t need no money, un pezzo dance in collaborazione con Steffen Morrison, un brano dalle atmosfere house. Hanno collaborato con Bob Sinclair per il remix del suo brano “Someone who needs me” e hanno all’attivo diversi brani tutti loro.

“Sad Story” è la traccia più suonata in Russia in radio; la loro “Hands up” è disco d’oro, mentre “Sad Story” è disco di platino.

A giugno 2018, inoltre, lui e Federico Mercuri, alias Merk, hanno partecipato al Wind Summer Festival, in rappresentanza dei produttori di musica elettronica.

La musica non vi basta? Il sabato dalle 5 alle 6 sono su radio m2o con il programma Club Stories.