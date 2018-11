La storia d’amore tra Gioia Selis e Fabio Fazio è una delle più longeve del jet set italiano: ecco qualche dettaglio sulla donna che ha fatto innamorare il conduttore ligure.

Gioia Selis è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo, ma si è inevitabilmente ritrovata al centro del gossip per la sua storia d’amore con Fabio Fazio. Il popolare conduttore tv è uno dei personaggi più seguiti dal pubblico, e in molti vorrebbero conoscere meglio anche sua moglie. Scopriamo insieme qualche curiosità su Gioia Selis.

Chi è Gioia Selis?

Nata a Savona l’8 febbraio 1968, sotto il segno zodiacale dell’acquario, Gioia Selis è cresciuta nella città ligure con la sua famiglia.

Suo padre è stato una vera e propria autorità, in zona: Giovanni Selis (deceduto nel 2008) è stato per 30 anni medico di pronto soccorso presso l’Ospedale San Paolo di Savona ed ha fondato la pallanuoto savones e della Rari Nantes.

Gioia Selis e Fabio Fazio

Gioia ha conosciuto Fabio Fazio quando entrambi erano molto giovani, dal momento che frequentavano gli stessi posti – anche il conduttore Rai è di Savona. I due si sono sposati il 23 luglio 1994 a Borgio Verezzi, in provincia di Savona, con una splendida cerimonia nella chiesetta di San Martino. Tra i tanti che hanno partecipato alle nozze anche Idris, suor Paola, Memo Remigi e Marino Bartoletti, oltre all’intera squadra di “Quelli che il calcio”.

Negli anni si sono susseguite parecchie indiscrezioni sulla coppia. Diverse volte i fan hanno temuto che Gioia e Fabio fossero sull’orlo di una difficile crisi, ma fino ad oggi il loro matrimonio ha sempre superato ogni qualsivoglia ostacolo abbia incontrato.

La vita privata di Gioia Selis

Sulla vita privata di Gioia Selis non si sa molto. La donna non è presente sui social e cerca di preservare la sua privacy. Le uniche occasioni in cui la vediamo in pubblico è quando partecipa, al fianco di suo marito, a qualche evento mondano.

Per il resto, Gioia è una mamma premurosa e attenta per i suoi due bambini Michele, nato nel 2004, e Caterina, nata nel 2009. La donna vive a Celle Ligure con la sua famiglia, in un bel cascinale ristrutturato circondato da molti ettari di terra.

Chi è Fabio Fazio

Fabio Fazio, marito di Gioia Selis, è un noto presentatore tv. I suoi esordi risalgono ai primi anni ’80, quando ha lavorato in radio come imitatore. In tv è arrivato nel 1983, nella trasmissione “Pronto Raffaella” con Raffaella Carrà. Da quel momento, la carriera di Fazio è decollata.

Lo ricordiamo per aver presentato “Quelli che il calcio”, la famosa trasmissione sportiva della domenica, ma anche per aver condotto per ben quattro volte il “Festival di Sanremo”. Dal 2003, Fabio Fazio è in onda su Rai3 – e poi su Rai1 – con “Che tempo che fa”, grazie al quale ha raggiunto un incredibile successo e ha potuto intervistare personaggi famosi in tutto il mondo.

In anni recenti, il conduttore è stato al centro di una lunga polemica sul suo cachet alla Rai. Nel 2017, Fabio Fazio ha firmato un contratto quadriennale per oltre 2 milioni di euro l’anno. Un accordo che ha dato molto su cui discutere. Ma il presentatore si è sempre difeso: in un’intervista al Corriere della Sera, ha svelato che il suo intero compenso è coperto dai ricavi pubblicitari della trasmissione.

2 curiosità su Gioia Selis

– Gioia Selis ha preso parte ad un film del 1996 intitolato “Pole Pole”, al fianco di suo marito. Fabio Fazio ha infatti deciso di portare sullo schermo il suo amore per l’Africa, coinvolgendo la moglie nella realizzazione di questo progetto.

– Suo papà è deceduto il giorno di Natale del 2008. Decine di persone, gli amici, i conoscenti, e molti “savonesi”, andarono a porgere il loro ultimo saluto all’uomo.