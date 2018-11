Ecco tutte le curiosità sulla contessina Giada De Blanck, divenuta famosa in quanto figlia di Patrizia De Blanck, prima di approdare in televisione in alcune trasmissioni di successo.

Biondissima, con un sorriso dolce sempre pronto a spuntare sulle sue labbra, Giada De Blanck è stata senza alcun dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana all’inizio degli anni 2000. Dopo aver preso parte ad alcune delle trasmissioni più seguite di quel periodo, però, la contessina è sparita dai radar. Lei e sua madre, Patrizia De Blanck, si limitano solo a qualche ospitata qua e là.

Ma la curiosità del pubblico, sul conto di Giada, è ancora viva: scopriamo alcuni interessanti dettagli sulla carriera e sulla vita privata della contessina.

Chi è Giada De Blank?

Figlia unica della contessa Patrizia De Blanck e del console di Panama Giuseppe Drommi, Giada è nata il 18 febbraio del 1982, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La giovane De Blanck ha studiato Lingue all’Università di Roma e ha lavorato come modella. Nel 2000 è riuscita ad accedere alle semifinali di Miss Italia: una bellissima ragazza alta 172 cm che ha conquistato la giuria.

L’occasione per entrare a far parte del mondo dello spettacolo è arrivata quando, nei primi anni 2000, sua madre Patrizia ha aperto il suo salotto alle telecamere di Chiambretti c’è, il talk show condotto, appunto, da Piero Chiambretti. Assieme ad alcuni esponenti della nobiltà italiana, Giada De Blanck ha fatto così il suo esordio in televisione.

Giada De Blanck all’Isola dei Famosi

La contessina, nel 2003, ha partecipato alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è aggiudicata il secondo posto, alle spalle di Walter Nudo. È in questa occasione che Giada è riuscita a farsi conoscere come una ragazza forte e tenace, al contrario di ciò che era apparsa in precedenza.

Altro che contessina snob e viziata: sull’isola dominicana, dove ha trascorso 8 difficili settimane, la De Blanck ha sopportato stoicamente le dure privazioni imposte ai naufraghi e addirittura il dolore seguito ad un brutto incidente alla caviglia, che le è costato 14 punti di sutura.

Qualche anno dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Giada ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Alla fine del 2016, come si evince da alcuni messaggi pubblicati sul suo profilo Facebook, la De Blanck è entrata a far parte della squadra di pallavolo di Aprilia, la Giò Volley, come organizzatrice di eventi. Un cambio radicale per la contessina che il pubblico aveva ormai imparato ad amare.

Giada De Blanck: vita privata

Sul versante sentimentale, Giada ha fatto molto parlare di sé. Ha avuto una relazione con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone al quale avrebbe dichiarato di aver regalato la sua verginità – dopo i 19 anni. La storia tra i due era però destinata a finire in breve tempo.

Qualche anno dopo, la De Blanck è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Adriano Finestauri. Tra i due c’è stato un grande amore, che ha dato molto di cui discutere al gossip: è sullo yacht del manager che Giada avrebbe regalato al pubblico la sua prima foto senza pezzo sopra del cotume. Ma la contessina è tornata single nel 2009, dopo poco più di un anno.

Del periodo seguente non si sa molto, dal momento che la donna, dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo, ha preferito proteggere la sua privacy. Si è parlato di alcuni presunti flirt, come quello con il campione di nuoto Paolo Bossini o il cantante degli Zero Assoluto, Thomas De Gasperi.