Francesco Specchia è una delle più brillanti firme del giornalismo italiano. Il suo nome è apparso in decine di pubblicazioni, ma chi è veramente nella vita privata?

Scopriamo il profilo del giornalista Francesco Specchia un po’ per volta, partendo dalla biografia di un giovane come tanti, diventato grande come pochi. Nella sua penna anche il talento di scrittore, che lo ha portato lontano dalle sue origini fiorentine, in giro per il mondo. Determinato e capace, Specchia ha maturato notevoli competenze nel settore della comunicazione…

Chi è Francesco Specchia?

Francesco Specchia è nato a Firenze, sotto il segno dei Gemelli, il 28 maggio 1968. Gli italiani lo conoscono per la sua prolifica attività di giornalista e scrittore. Possiede un diploma di Liceo classico e una laurea in Giurisprudenza. Si è poi specializzato in comunicazioni di massa e antropologia criminale.

Ha esordito come assistente universitario per la cattedra di Diritto dell’esecuzione civile a Parma, virando sul giornalismo nel 1988. Nel 1995 ha lavorato ne La voce, di Indro Montanelli, e nella redazione cultura de Il Giornale.

La carriera di Francesco Specchia

Ma Specchia è entrato anche nel cuore del quotidiano Libero, diventandone caporedattore. Nel curriculum anche la collaborazione con il Tgcom e quella con Radio Monte Carlo e R101. Politica e mass media sono i due fili conduttori della sua produzione giornalistica.

Per Antenna 3 Nordest ha scritto e condotto Versus, esperimento di social-tv. Nel 2014, in onda su Reteconomy Sky 512, ha condotto il primo talk show sulle tasse, I Tartassati – Storie di fisco e dintorni, format da lui stesso ideato.

Francesco Specchia: 6 curiosità

– Fiorentino di nascita, Francesco Specchia è un veronese di adozione, poiché si è trasferito proprio a Verona per coltivare il suo talento.

– Attivo sui social, ha un profilo Facebook e uno Twitter che aggiorna con le costanti novità sulla sua vita professionale.

– Al giornalista piace molto il calcio, e ha una grande squadra nel suo cuore: la Fiorentina, di cui è tifoso!

– Ha scritto diversi libri, tra cui Diario inedito del Grande Fratello, Gli Inaffondabili, Giulio Andreotti-Parola di Giulio. Specchia è anche direttore della collana Mediamursia.

– Nel 2018 è entrato nel cast di CR4, La Repubblica delle Donne, programma condotto da Piero Chiambretti.

– Non è dato sapere se, nella sua sfera più intima e riservata, siano presenti moglie o figli. Il giornalista, infatti, ama tenere per sé la vita privata…

Fonte Foto: https://www.facebook.com/francesco.specchia.7