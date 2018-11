Scopriamo cosa c’è da sapere su Francesco Facchinetti: dalla storia d’amore con Alessia Marcuzzi alla famiglia allargata, passando per una lite con Fedez e una scommessa persa con J-Ax!

Francesco Facchinetti, nato il 2 maggio 1980 sotto il segno del Toro, è un volto noto del panorama televisivo e musicale italiano: figlio del musicista Roby Facchinetti, ha esordito come dj fino a reinventarsi cantante e conduttore televisivo. Nel corso della sua carriera ha destato scalpore e suscitato il clamore del pubblico, e la sua “insolita” famiglia allargata ha incuriosito moltissimi fan! Scopriamo cosa c’è da sapere su Dj Francesco!

Francesco Facchinetti: 6 curiosità sul personaggio televisivo

– Ha raccontato che in gioventù avrebbe falsificato insieme ai suoi amici gli autografi di suo padre (Roby Facchinetti, dei Pooh) e quello di altri musicisti: ” Non ci limitavamo solo a quelli dei nostri genitori. Per fare i fighi e conquistare il cuore di qualche coetanea, ci inventavamo dediche di Celentano, Jovanotti e Vasco Rossi. Quando i nostri papà se ne accorgevano, ce le davano di santa ragione”, ha raccontato a Amici per sempre.

– Lui e sua moglie Wilma Faissol si sono conosciuti per caso durante una vacanza. Nonostante non parlassero la stessa lingua tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”, ha raccontato a Nuovo.

– A 14 anni ha perso il suo migliore amico in un incidente, e da allora ha capito di voler vivere la propria vita al 100%.

– Ha svariati tatuaggi su tutto il corpo. Dopo aver perso una scommessa contro J-Ax si è fatto tatuare la scritta “Io amo J-Ax” con accanto un piccolo cuore.

– Sui social ha litigato con il rapper Fedez, a cui ha scritto su Facebook: “Due giorni fa ho scritto un post SINCERO a Fedez, che da un po’ di tempo mi insulta senza che io ne comprenda il perché. Ha cominciato nel suo disco (“Il mio paese chiama Facchinetti figlio d’arte, come andare da McDonald’s e dire vado al ristorante”) senza che io abbia mai replicato e continua imperterrito sui giornali. E allora facciamo che il Mc Donald’s risponde ancora una volta educatamente al Cracco del rap…”

– Gli piace trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei suoi figli e giocare con loro. Sul suo profilo Instagram posta quotidianamente foto e messaggi dedicati a loro.

Francesco Facchinetti: i figli e la vita privata

– E’ noto che il cantante abbia avuto una lunga e appassionata storia d’amore con la conduttrice Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto la sua prima figlia: Mia. Un anno dopo la nascita della piccola la coppia si è separata, ma i loro rapporti sono rimasti molto pacifici:

“Alessia ed io abbiamo messo da parte le nostre problematiche. Tra noi c’era una cosa molto importante molto più importante: il frutto del nostro amore Mia. Così si dovrebbero comportare le persone intelligenti. È ovvio che, se si decide di mettere al mondo un figlio, si crede di stare insieme tutta la vita. Ed è normale che ci si senta sconfitti nel momento in cui la relazione finisce. Insieme, però, bisogna capire che si erano commessi certi errori per riuscire ad andare oltre. E, noi, l’abbiamo fatto.” Ha raccontato a Nuovo.

– Nel 2013 si innamora della brasiliana Wilma Helena Faissol, da cui ha due figli (Leone e Lavinia Angelica Catherine) e con cui convola a nozze. Anche la bellissima modella aveva una figlia avuta da una precedente relazione, e per questo i due vivono insieme a 3 dei loro bambini:

“Immagino che, vista da fuori, una famiglia così sembri roba da matti ma per noi non lo è, è la nostra realtà. Io, del resto, vengo da una situazione simile. Mio padre ha avuto cinque figli da tre donne diverse, per me sono tutti fratelli e sorelle. Certo, ci sono state delle mancanze, di fatto io sono cresciuto senza padre. Infatti sono stato un ragazzo caratteriale, con qualche scompenso, ma questo non ha mai intaccato il mio amore per il gruppo, anzi. Il gruppo ti rende più forte”, ha raccontato a Vanity Fair.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gossiptvofficial/