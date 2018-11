Chi si nasconde dietro l’imitatrice di Sabrina Ferilli e Sophia Loren?

Imitatrice e attrice italiana, Francesca Reggiani con la sua simpatia ha conquistato il cuore di molte persone. Scopriamo di più sulla sua vita!

Ama parlare del paese in cui è nata, adora trattare temi importanti e metterci sopra un pizzico di ironia, la sua simpatia strappa sempre un sorriso a chiunque ha di fronte: Francesca Reggiani è un’attrice e imitatrice piena di talento. Alcuni dei personaggi famosi che ha imitato e hanno riscontrato successo nazionale sono Sabrina Ferilli, Sophia Loren, Antonella Clerici e molte altre ancora.

Scopriamo di più sulla simpaticissima e talentuosa Francesca Reggiani…

Chi è Francesca Reggiani?

Nasce il 1 luglio 1959, a Roma, sotto il segno del cancro. Sin da piccola scopre di avere una grande passione nei confronti del mondo dello spettacolo, così non appena termina gli studi obbligatori, richiede l’iscrizione presso l’Accademia D’arte Drammatica. Viene respinta, quindi si presenta al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti dove viene ammessa.

Diventa grande amica di Proietti e da quel momento in poi prende vita la sua carriera televisiva: debutta in tv con programmi di satira partecipando come imitatrice fino ad ottenere il consenso di poter condividere suoi monologhi e pensieri sull’attualità. Un’artista a tutti gli effetti, sempre sorridente e con la battuta pronta, l’attrice romana riesce a raggiungere anche il mondo del cinema. Nel 2018 partecipa al programma di Serena Dandini, “La TV delle ragazze”, insieme ad altre note attrici comiche.

Vita privata di Francesca Reggiani

Della sua vita privata non si sa molto, poiché è sempre stata molto riservata a riguardo. Da ciò che abbiamo potuto scoprire sul web, Francesca Reggiani è stata sposata per sette lunghi anni con un uomo di cui non si sa il nome. Da questo matrimonio è nata una figlia, che si è laureata a marzo del 2018. Ad oggi, sembra che il suo cuore sia impegnato solo con spettacoli e tv.

Possiamo scoprire qualche lato della sua vita quotidiana sul suo profilo Instagram. Peccato, però, che l’ultimo scatto pubblicato risale al 2017… insomma, non proprio una social addicted.

Curiosità su Francesca Reggiani

-La sua trasmissione televisiva “Bastardi” nasce dall’idea di voler condividere la bastardaggine che lei stessa ha incontrato nella sua vita. Parla di uomini, di amore e di altri aspetti particolari trattandoli in modo ironico e divertente. Durante un’intervista ha raccontato di essere stata con un uomo che si era dimenticato di dirle che era...sposato.

-Ha ricevuto molti commenti negativi, a tratti anche offensivi, circa una battuta fatta durante l’imitazione di Sophia Loren. Recitando la sua parte, Francesca se ne è uscita con la frase “Napoli puzza” e ciò che turbato molto i napoletani. Sul suo profilo Facebook, però, ha immediatamente chiarito ogni cosa spiegando che la sua intenzione non era di offendere Napoli dal momento in cui anche lei, nonostante sia romana, è molto legata a quella città. Il padre, in effetti, è napoletano.

-Una donna tuttofare, amante della tv e della felicità: Francesca ama viaggiare, la natura, gli animali e il buon cibo italiano.

Fonte foto: https://www.facebook.com/francescareggianiofficial/