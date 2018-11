Conduttrice ed inviata, concorrente del Grande Fratello e di altri reality show: ecco qualche curiosità sulla vita privata di Francesca Cipriani!

Nata a Popoli in provincia di Pescara nel 1984, Francesca Cipriani è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Con i suoi 173 cm e la sua settima di seno, è un personaggio tutto da scoprire.

Scopriamo chi è realmente la gieffina Francesca Cipriani D’Altorio?

Francesca Cipriani: fidanzato e vita privata

È felicemente single e, come ha detto a Bollicine Vip: “Mi piacerebbe avere dei bimbi, un gatto ed una famiglia felice, ma arriverà quando sarà il momento, non sono una ragazza che cerca l’amore a tutti i costi”.

A Grand Hotel Chiambretti confessò di aver avuto un flirt con il giocatore Adil Rami: “Sono stata con un giocatore del Milan, Rami. Non sapevo fosse ancora fidanzato“, dichiarò in diretta tv. Il calciatore, ai tempi, risultava fidanzato da diversi anni con la splendida Sidonie Biemont; in molti additarono la dichiarazione della Cipriani ad una mera trovata pubblicitaria.

Successivamente è stata legata a Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini. Alla fine del 2016, però, dopo alcuni mesi d’amore, la loro storia d’amore è ufficialmente finita. Dopo l’arresto dell’imprenditore, la showgirl si è detta sconvolta, come in incubo: era all’oscuro di tutto.

In passato si è detta follemente innamorata di Alberico Lemme, il dottore che ha ideato la famosa dieta.

Francesca Cipriani: L’Isola dei Famosi e la tv

Dopo il GF, visto il suo fisico procace, è diventata popolare per aver realizzato tre calendari sexy: nel 2007, nel 2010 e nel 2015 ed è anche stata l’inviata di Domenica Cinque di Barbara D’Urso.

Nel 2010 è stata una concorrente del reality show La pupa e il secchione – Il ritorno, classificandosi al primo posto in coppia con Federico Bianco. Tuttavia, nonostante abbia costruito un personaggio un po’ naif, ha una laurea triennale in Scienze politiche.

Nel 2018, arriva un altro reality: l’Isola dei Famosi. Già nel 2015 provò a partecipare e si tatuò persino il logo dello show pur di entrare nel cast. Non venne scelta, ma fortunatamente si trattava di un tatuaggio provvisorio.

I ritocchini, il tatuaggio e…il cellulare esploso

Per ottenere il suo look procace si è sottoposta a un intervento di chirurgia plastica per avere una settima di reggiseno, diventando cosi una delle maggiorate più popolari del nostro Paese.

In passato ha sfoggiato anche un tatuaggio sul décolleté, una rosellina, che poi ha deciso di far rimuovere con il laser. Il motivo? Per poter aumentare ancora la taglia!

Se il suo seno suscita ammirazione, non le è sempre andata bene con i ritocchini: “Per i glutei ho passato dei guai di salute. Avevo messo delle protesi ma sono state messe male, invece che sotto muscolo sotto pelle. Il muscolo è stato completamente distrutto“, raccontò a Domenica In.



E non è stato l’unico incidente: come ha fatto sapere Novella 2000, alla showgirl è esploso il cellulare. Le fu regalato un telefono nuovo di zecca, lei lo posizionò sulla sua scollatura e questo scoppiò, procurandole alcune lievi bruciature.