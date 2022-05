Scopriamo cosa si sa in merito alla figura di Francesca Benvenuti, giornalista sportiva per la rete Mediaset.

Vediamo assieme cosa si sa in merito alla giornalista originaria di Roma, Francesca Benvenuti. Entra presto nel panorama giornalistico, debuttando in poco tempo anche sul grande schermo, con la partecipazione a diversi programmi televisivi in onda sulle reti Rai, tra cui la trasmissione Asterics sottolinea, e su quelle Mediaset, nel programma Moby Dick e Moby’s. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e anche in merito alla sua vita privata.

Francesca Benvenuti: la biografia e la carriera nel giornalismo

Francesca nasce nella città capitale d’Italia, Roma, nella giornata del 4 luglio del 1972, sotto il segno zodiacale del Cancro. La sua attività professionale all’interno del mondo del giornalismo comincia presso le redazioni di alcuni programmi televisivi in onda sulle reti Rai e in seguito anche presso le reti Mediaset, con una collaborazione iniziata nel 1996. Dai primi anni del Duemila fa parte della redazione sportiva Mediaset in qualità di redattore ed è giornalista professionista dall’anno 2001.

La vita privata di Francesca Benvenuti

Riguardo alla sfera privata della giornalista sportiva non sono note al grande pubblico molte notizie certe. In merito alla sua situazione sentimentale per esempio non si sa con certezza se sia sposata o meno. Francesca è però madre di due bambini. Sembra destinato a rimanere ignoto anche l’ammontare del patrimonio economico della giornalista.

4 curiosità sulla giornalista sportiva Mediaset Benvenuti

Il suo secondo nome è Maria.

Francesca è iscritta dall’anno 1998 all’ Ordine interregionale dei giornalisti delle regioni del Lazio e del Molise .

. Ha un suo profilo sul social di Instagram, su cui è abbastanza attiva.

Tra le sue passioni c’è anche quella per il ballo e per i viaggi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG