Ci sono parecchie cose da scoprire sulla regista italiana Francesca Archibugi, alcune delle quali riguardanti la sua vita privata. Scopriamola insieme!

Il nome di Francesca Archibugi risuona tra le eccellenze del cinema made in Italy. Il motivo è la sua effervescente dote di regista, con una carriera stellare in continuo divenire. Cerchiamo di capire di più sul suo conto, a partire dalla biografia sino agli aspetti meno noti di lei come donna e mamma. Sappiamo che ha siglato alcuni importanti film, ma cos’altro si nasconde nel suo profilo?

Chi è Francesca Archibugi?

La regista Francesca Archibugi è nata a Roma, sotto il segno del Toro, il 16 maggio 1960. Famosissima anche per il suo ruolo di sceneggiatrice, ha firmato alcune pellicole di punta nel panorama nazionale e vanta una filmografia di grande rilievo.

La sua è una famiglia di intellettuali della Capitale. Il papà, Franco Archibugi, è un celebre urbanista, la mamma è la poetessa Muzi Epifani. A loro deve la sua insaziabile sete di conoscenza. A 16 anni è stata scelta per interpretare Ottilia nel film Rai Le affinità elettive, e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Diplomata con un cortometraggio che ha vinto diversi festival internazionali, la Archibugi è diventata una delle colonne portanti del cinema italiano. Tra i suoi interessi anche il teatro, e nel 1985 il premio Solinas per la migliore sceneggiatura.

Chi è il marito di Francesca Archibugi?

Il marito di Francesca Archibugi è Battista Lena, che ha conosciuto al liceo e dal quale non si è mai separata. La coppia vive un amore longevo e nutrito dalla grande passione per l’arte, ma dei due non si conoscono tantissimi dettagli oltre queste pochissime informazioni.

La regista, infatti, ha sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, orientamento sposato in pieno anche dallo storico compagno. Di lui sappiamo che è un uomo di grande sensibilità artistica, grazie al suo ruolo di musicista e compositore…

Francesca Archibugi: 5 curiosità

– Nonostante sia famosissima, non ama esporre al pubblico la sua faccia più intima. Sul suo profilo Instagram sono costanti gli scatti relativi alla sua professione, meno quelli che riguardano i propri affetti.

– Nel curriculum ha incorniciato una mole imponente di successi, tra cui spiccano due David di Donatello e tre Nastri d’Argento.

– Sui social si intravede la sua anima poetica, fatta di amore per i viaggi, per i fiori e la natura…

– Adora viaggiare e tenersi sempre al passo coi tempi attraverso la lettura, ma non si priva mai di un vecchio film per fare un tuffo nel passato del grande cinema d’autore…

– Nel film Il nome del figlio, ha convinto la sua grandissima amica Micaela Ramazzotti a far entrare le telecamere in sala parto quando stava dando alla luce la secondogenita Anna!