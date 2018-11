Non è un film, ma la vita vera di un uomo che si fa chiamare Franc Gigolò: professione accompagnatore per donne, tante donne e…nessun grande amore. Ma è davvero così?

Se non avete mai sentito parlare di Franc Gigolò siete nel posto giusto per trovare la risposta alla vostra domanda: chi è? Ve lo sveliamo noi, attraverso un percorso nella sua singolare biografia e in quella che è diventata la sua professione. Ama le donne, ma di nessuna (forse) si sarebbe innamorato per non farsi ‘fregare’ dai sentimenti durante il suo delicato lavoro. Volto rassicurante e modi gentili sono due dei tratti essenziali che piacerebbero tantissimo alle sue clienti…

Chi è Franc Gigolò?

Se volete scoprire di più su Franc Gigolò, non servirà cercare il suo profilo sui social. Infatti, non ha un account Facebook o Instagram da cui seguirlo. Con buona pace delle tantissime curiose, è bene precisare che il ritratto che emerge è piuttosto scarno di dettagli, ma non per questo meno intrigante.

Franc è il nome d’arte scelto al posto del suo vero nome, Francesco, ma non conosciamo il cognome. Un uomo dai mille misteri? Forse, ed è anche per questo che la sua fama sembra aver macinato chilometri di consensi nel pubblico femminile…Ha origini abruzzesi, ma non è dato sapere molto di più sulla sua biografia.

La vita privata di Franc Gigolò

Cosa dire sulla vita sentimentale di Franc? Certamente non è una questione ‘semplice’, dato il lavoro che svolge. Nel 2015 ha chiuso la storia con una fidanzata che sarebbe stata in grado di fargli perdere la testa, relazione di cui non sono chiari (almeno per il pubblico) i contorni della rottura…

Quello che è certo, come ha detto lui stesso a IoDonna, è che i trucchi del mestiere gli sarebbero stati insegnati ‘involontariamente’ dalle sue fidanzatine…Così avrebbe imparato a intercettare le esigenze dell’universo femminile, diventando una sorta di uomo ‘ideale’ che allieta le sue clienti con savoir-faire e attenzioni…

La carriera di accompagnatore professionista

Franc Gigolò ha iniziato a fare l’accompagnatore per puro caso, dopo la richiesta di tenerezze da parte di una signora…Aveva appena finito la terza superiore, quando ha iniziato a fare l’autista di autobus notando un certo interesse da parte delle donne, alcune delle quali gli avrebbero invitato pranzi e aperitivi pur di stare in sua compagnia…Quale migliore occasione?

Non lavora solo con le single ma anche con le coppie (prevalentemente per far ingelosire il partner). L’età media delle clienti è tra i 40 e i 50 anni, e qualcuna, a suo dire, talvolta finisce per innamorarsi di lui…Il bacino d’utenza sarebbe persino estero (addirittura da Francia e Inghilterra, non soltanto Italia). Come lui, anche Aaron Gigolò ha riscosso notevole successo, e la categoria sembra in continua evoluzione…

Quanto guadagna Franc Gigolò?

Quanto costa un gigolò? Beh, diciamo che la categoria non se la passerebbe poi così male…Nel caso specifico, Franc Gigolò, stando alle sue rivelazioni a IoDonna, percepirebbe qualcosa come 150 euro l’ora per cliente singola e 200 euro per la coppia.

Un guadagno davvero consistente, considerando che dovrebbe avere una lunga fila di clienti alla porta, in attesa del proprio turno di coccole e dolcezza…

Franc Gigolò: le 3 curiosità sull’accompagnatore

– Nel tempo libero ama dedicarsi alla palestra e adora prendersi cura del proprio aspetto…d’altronde è questo il suo primo biglietto da visita!

– Franc Gigolò ha confessato che la sua famiglia è al corrente del lavoro che fa, e che per sua madre quel che conta è la sua felicità…

– Ha sempre avuto il sogno di tradurre la sua storia in un film, per descrivere la vita da gigolò attraverso gli occhi del diretto protagonista…

Fonte Foto: https://www.facebook.com/Chiambrettificio/?tn-str=k*F