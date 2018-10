Ha partecipato al Grande Fratello 12 e, ad oggi, è quasi irriconoscibile: ecco come è cambiata Floriana Messina, sexy e seducente anche sul suo profilo Instagram!

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello 12, Floriana Messina ha completamente cambiato look: è diventata ancora più bella ed è una delle ragazze più sexy dell’Italia. Non ha cambiato solo alcune parti del suo aspetto fisico, ha iniziato a prendersi più cura di se stessa ed ha iniziato a seguire le ultime tendenze. Lunga chioma scura, sguardo seducente e uno stile da vendere: scopriamo di più sulla vita di Floriana Messina!

Chi è Floriana Messina: Grande Fratello e non solo!

Floriana Messina nasce il 3 maggio del 1989, sotto il segno del toro, a Potenza. Trascorre la maggior parte della sua vita a Roma, con il fratello Antonello, conosciuto per essere un dentista. Mentre il fratello si occupa del suo lavoro, lei si iscrive all’Università per iniziare un percorso di studi di giurisprudenza. Per poter mantenere gli studi e collaborare con le spese, inizia a lavorare come “ragazza immagine” in vari locali della Capitale.

Decide di partecipare al GF un po’ per gioco e, grazie al programma, riesce a farsi conoscere per la ragazza che è: solare, elegante, sensuale, ma anche giocherellona e sportiva. Dopo la sua prima esperienza televisiva, Floriana diventa opinionista di Gold TV e lavora in alcuni programmi come Roma di Notte, Life Tv e Twelve Girl.

Si trasferisce a Napoli e apre il suo profilo Instagram in cui inizia a condividere scatti professionali e pose da vera modella. Floriana Messina ad oggi vanta migliaia di followers che la seguono ogni giorno: possiamo definirla una vera e propria “influencer”, dato che sponsorizza molti marchi grazie alla sua agenzia.

La vita privata di Floriana Messina

È fidanzata da molti anni con il calciatore Diego Loasses, con cui ha anche avuto una crisi nel 2015. Secondo alcune fonti sul web, Floriana aveva lasciato il suo fidanzato storico perché lo aveva beccato a casa di Nina Moric. Poco dopo, però, sono ritornati insieme e ad oggi sono più innamorati di prima.

Chi è Diego Loasses, il fidanzato di Floriana Messina?

Diego Loasses trascorre gran parte della sua infanzia e adolescenza a giocare a pallone. Purtroppo, nel 2010, deve abbandonare per sempre la carriera sportiva a causa di un infortunio e si dedica alle sue passioni. Tra queste c’è sempre stata la moda, così Diego entra a far parte nel mondo business nel campo della moda. Subito dopo crea il suo marchio “Diego Rodriguez” ottenendo subito un gran successo.

3 curiosità su Floriana Messina

-Durante l’intervista con il Grande Fratello, ha affermato di essere manipolatrice di uomini. Purtroppo, però, l’unico che non è mai riuscita a conquistare è il suo papà con il quale non ha mai avuto ottimi rapporti.

-Ama viaggiare e scoprire nuovi posti, specialmente se in compagnia delle amiche: come possiamo notare grazie ai social, Floriana è stata a Ibiza, Formentera, Capri e New York. Inoltre, possiamo vederla spesso in compagnia di Guendalina Tavassi.

-È spesso ospite di Barbara D’Urso, nel programma “Pomeriggio 5” come opinionista.

Fonte foto: https://www.instagram.com/floriana_messina/