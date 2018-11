Irriverente e sempre pungente, Filippo Facci è uno dei più effervescenti giornalisti italiani. Scopriamo di più sul suo conto, partendo proprio dalla sua biografia…

Scrive senza fare sconti ed è uno dei volti della comunicazione che il pubblico della tv ha imparato a conoscere e apprezzare attraverso i talk show. Si chiama Filippo Facci, e alle sue spalle ci sono un curriculum e una carriera di prestigio. Cosa sappiamo del suo ritratto oltre i riflettori? Tante cose, a partire dalle sue origini! Non ha un profilo Instagram aperto a tutti, ma la sua presenza sui social, potete scommetterci, non passa per nulla inosservata!

Chi è Filippo Facci?

Filippo Facci è nato a Monza, l’11 maggio 1967 ed è del segno del Toro. Giornalista e opinionista, è entrato a Libero come inviato speciale. Tra le collaborazioni di punta, quelle per l’Unità, La Repubblica, Il Tempo…Su Grazia la sua penna ha fatto irruzione dominando le scene per ben 5 anni, parlando di donne ‘false’.

Nel 2012 ha condotto In Onda, su La7, in coppia con Natascha Lusenti. Ma Facci è anche un affermato autore di libri…Nel 2018 ha fatto molto parlare di sé con la stima dei cachet dei vip, ospiti in tv…ma non è tutto!

La vita privata del giornalista

Della sua vita privata non sappiamo molto, dato che è solito tenere lontani dai ‘guai’ mediatici i suoi affetti più cari.

Sul web si rincorrono informazioni flebili sulla sua sfera amorosa, quella che lo vedrebbe felice, a Milano, con una fidanzata e un figlio…

Le 4 curiosità su Filippo Facci

– Ha un carattere decisamente poco incline a piegarsi ai cliché, e non si priva di occasioni per accendere il confronto (epoche le sue liti in favore di pubblico).

– Nel 2007 definì la Rai con una descrizione impietosa, aprendo così un dibattito tempestoso: ‘Cloaca’. 21 senatori scrissero al Governo per chiedere “un’adeguata risposta” (come si legge tra le righe della biografia presente sul sito Cinquantamila.it).

– Marco Travaglio (scrive ancora Cinquantamila.it) arrivò a definirlo “Yoko Ono di Craxi”…certamente una colorita descrizione tra i tanti ritratti fatti sul giornalista da colleghi e non…

– Facci adora la musica classica e soprattutto Wagner…Sui social è molto attivo, specie sul suo profilo Twitter.

Fonte Foto: https://twitter.com/filippofacci1