3 curiosità su Fedez: i tatuaggi, i gossip e…la sua medicina

Chi è (davvero) Fedez? Ecco tutto quello che non sai sul rapper e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Nato il 15 ottobre 1989 (Bilancia), Fedez è uno dei rapper più famosi del panorama musicale italiano, balzato agli onori della cronaca per la sua storia d’amore con la famosa fashion blogger Chiara Ferragni.

All’anagrafe Federico Lucia, definisce sua moglie “la mia medicina“: c’è molto da sapere sul rapper e sulle sue storie d’amore…

Chi è Fedez?

Non ha mai fatto segreto di essere stato vittima di bullismo da piccolo, e di essere stato piuttosto sovrappeso.

È legatissimo a sua madre che fin dai suoi esordi è anche sua manager. Ha rivelato di aver provveduto economicamente a sanare i debiti della sua famiglia:

“Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo“, ha raccontato a Grazia.



Ospite di L’intervista di Maurizio Costanzo ha rivelato anche che il successo non è mai stata la sua ossessione. Ed è uno dei pochi artisti ad ammettere che che la fama lo abbia cambiato:

“Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c’è sempre stata un’urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c’è mai stata la ricerca della fama in sé… […] il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male”, ha rivelato a Costanzo.

La vita privata di Fedez: Chiara Ferragni e…

Prima di conoscere Chiara Ferragni, Fedez ha avuto una lunga liaison con Giulia Valentina, web influencer piuttosto nota nel mondo dei social, a cui è stato legato per oltre un anno. In seguito, ha avuto una relazione con la dj australiana Tiger Lily, interrotta dopo alcuni mesi.

Nel 2016 inizia una travolgente storia d’amore con la fashion blogger Chiara Ferragni, citata nel brano della sua canzone Vorrei ma non posto (‘Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton / Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John’).

Nel giugno 2017 le fa una romantica proposta di matrimonio durante un suo concerto all’Arena di Verona, e poco tempo più tardi i due annunciano di aspettare il loro primo figlio.

Il 19 marzo 2018 è nato il piccolo Leone e il 01 settembre dello stesso anno i due sono convolati a nozze, con un matrimonio a Noto che ha catalizzato l’attenzione dei media per settimane e settimane. Il loro rapporto – contro il quale molti avevano scommesso – procede a gonfie vele, e poco importa che lei sia quella che guadagna di più tra i due…

Al piccolo, il rapper ha dedicato una canzone: Prima di ogni cosa.

Fedez in 3 curiosità

– Ama i tatuaggi e ne ha moltissimi su tutto il corpo: il primo lo ha fatto 16 anni, accompagnato da sua madre. I primi glieli ha fatti una sua ex fidanzata, con cui aveva aperto un piccolo negozio di tatuaggi a Milano. Com’è noto, alcuni sono legati alle sue storie d’amore, uno su tutti il raviolo sulla mano che ha fatto insieme a Chiara Ferragni.

– Ha rivelato che, per farsi perdonare da Chiara dopo una lite, le ha fatto recapitare 600 rose.

– Per il suo 29esimo compleanno Chiara ha affittato per lui e per i loro amici un Carrefour, al grido di “Possiamo prendere quello che vogliamo“. La festa è stata documentata tra una storia e l’altra, ma non ha mancato di generare polemica: i detrattori gli hanno fatto notare lo spreco di cibo, costringendolo a disattivare il suo profilo Instagram per alcune ore.



