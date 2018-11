5 chicche su Federica Nargi: le curiosità e gli amori della showgirl

Dalla notorietà come velina di Striscia La Notizia alla grande gioia della maternità: tutto quello che non sai su Federica Nargi!

Nata il 5 febbraio 1990 (Acquario), Federica Nargi è una modella e showgirl italiana, conosciuta per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia al fianco dell’amica Costanza Caracciolo. A soli 18 anni incontra quello che diventerà l’amore della sua vita, e che la renderà mamma della sua piccola Sofia: Alessandro Matri.

Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex velina e sulla sua vita privata!

Federica Nargi: la vita privata

La bellissima showgirl dal 2009 è felicemente fidanzata con l’attaccante del Sassuolo Alessandro Matri. Un vero e proprio colpo di fulmine scattato nel 2008 quando degli amici in comune li hanno presentati per la prima volta durante una serata in una discoteca di Milano.

“Da parte sua è stato subito colpo di fulmine. E da quel momento ha cominciato a corteggiarmi. Mi piaceva essere corteggiata, mi piaceva tenerlo sullo spine. Era troppo… perfetto. Educato, rispettoso, mai una parola fuori posto, timido, sempre con il sorriso, sempre calmo, un ragazzo semplicissimo, con grande attaccamento alla sua famiglia, ai suoi amici di sempre.Dentro di me pensavo: non può essere vero, qualche difetto lo deve avere… C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine ho ceduto”, ha raccontato a Federica Nargi al Corriere dello Sport.

Per gli amici sono come la coppia Sandra e Raimondo visto che in casa sono protagonisti di diversi siparietti comici. Nel 2016 la coppia ha avuto la prima figlia: Sofia.

“Devo dire che non mi dispiaccio come mamma. Certo, ho tanto da imparare, e mi lascio consigliare dalle mia amiche, da mia mamma, da quella di Alessandro. Ma penso che poi fare la mamma viene da sé. Non c’è un libretto di istruzioni”, ha raccontato a Vanity Fair la showgirl.

Nel 2018 Diva e Donna annuncia che la ex velina è incinta per la seconda volta, pubblicando delle foto di Federica Nargi in evidente stato interessante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La mia gioia: Federica Nargi (@lmgfede_nargi) in data: Nov 7, 2018 at 4:19 PST

Federica Nargi: 5 curiosità sulla showgirl

– Per mantenersi in forma pratica danza, sua grande passione e, come visibile dai suoi video su Instagram, si reca spesso in palestra.

– Ha dichiarato che quando ha iniziato a fare la velina non avrebbe mai pensato di legarsi a un calciatore, ma poi ha incontrato Alessandro Matri e si è innamorata perdutamente.

– Ama trascorrere del tempo insieme a sua figlia Sofia, e infatti non ha mai voluto l’assistenza di una tata.

– Una sua fonte d’ispirazione è Alessia Marcuzzi e ha raccontato a Vanity Fair: “Non la conosco bene di persona, ma mi sembra una senza filtri, semplice e che riesce sempre a rimanere se stessa.”

– Ha una propria linea di costumi da bagno di cui è designer e testimonial, e che si chiama I Am Bikini.