Erasmo Genzini è una delle promesse più brillanti nel firmamento delle stelle italiane: conosciamo meglio la sua biografia e la sua vita privata!

Erasmo Genzini si fa notare nel panorama attoriale italiano grazie al ruolo di Diego Marra nella fiction L’Isola di Pietro, dove ha recitato al fianco di Gianni Morandi, Milly Carlucci e tantissimi altri attori.

Nato nel 1991 sono del segno dell’Acquario, è cresciuto in provincia di Napoli. Si appassiona sin da piccolo alla recitazione, quando, a soli 8 anni entra alla Scuola di Cinema di Castellammare di Stabia (“La Ribalta”). In realtà, i suoi genitori lo hanno iscritto per aiutarlo a vincere la timidezza e inizialmente per lui è stata una bella sfida.

Nel 2013 fa il suo debutto in una fiction di successo (Sotto Copertura) e da lì è stato impossibile fermarlo…

Chi è Erasmo Genzini?

È coraggioso, spontaneo e passionale, proprio come Nicola, il personaggio che ha interpretato nella fiction Sotto Copertura – La cattura di Zagaria. Da bambino, però, era molto diverso: timidissimo, viveva la recitazione e il mettersi in mostra con angoscia. È stato grazie alla Scuola di Cinema se è riuscito a uscire dal guscio, superare l’imbarazzo e costruirsi una carriera.

È una delle promesse più brillanti della recitazione ed è arrivato dov’è oggi grazie alla sua tenacia. Dalla sua, anche la famiglia che lo ha sempre supportato e sostenuto, anche quando, arrivato a 20 anni, si è preso un periodo di riflessione.

Sul suo profilo Instagram, seguitissimo, mostra spesso scatti dal set in compagnia di altri attori.

Erasmo Genzini: vita privata

La fidanzata di Erasmo Genzini è Federica Esposito, modella, che spesso appare sui suoi social. I due ragazzi, infatti, sono soliti dedicarsi dolci frasi sui rispettivi profili.

Sulla loro love story non sappiamo moltissimo se non che amano viaggiare e non è raro vederli in luoghi da sogno: mare, montagna, città o campagna sembrano divertirsi dappertutto, purchè siano insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Esposito (@federica_es) in data: Ott 24, 2018 at 11:07 PDT

4 curiosità su Erasmo Genzini

– Insieme alla sua famiglia, oltre alla carriera di attore, gestisce anche dei negozi di bikini di loro produzione: AnnaB.

– È diventato l’uomo che è anche grazie ai tanti “no” che ha ricevuto.

– Adora i Coldplay e le colonne sonore dei film, che ascolta sempre quando si allena.

– I suoi film preferiti sono quelli biografici, che ripercorrono le gesta di uomini e donne realmente esistiti.