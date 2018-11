Chi è Enzo Iacchetti: tutto sullo storico conduttore di Striscia!

Dal debutto in una piccola radio al grande successo come comico, attore e conduttore televisivo: ecco a voi Enzo Iacchetti!

Volto amatissimo del piccolo schermo, Enzo Iacchetti è un talento a 360° nel panorama artistico italiano. Conosciuto dal grande pubblico come conduttore del tg satirico Striscia La Notizia, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità interessanti sulla sua vita.

Nato il 31 agosto 1952 (Vergine) a Castelleone, prima di lavorare nel mondo dello spettacolo ha lavorato per un’agenzia di viaggi a Lugano. Conosciamolo meglio!

Chi è Enzo Iacchetti: 3 curiosità

– Nel 1978 comincia la sua carriera artistica presso Radio Tresa, radio libera di Lavena, ma la popolarità arriva nel 1994 con la conduzione del tg satirico Striscia La Notizia in coppia con Enzo Greggio. Non solo conduttore, ma anche attore e cantante: debutta nel 1971 con il singolo “Mi ricordo” seguito dal primo album “Quando c’è la salute“.

– Se in tv è sempre sorridente, nella vita è molto diverso: “Non è un comico nella vita, anzi è una persona tendenzialmente molto pensierosa e triste, troppo preoccupata del tempo che passa: Passavo i pomeriggi a leggere i suoi copioni e le sue battute, ma essenzialmente lui non è un comico, semmai è un malinconico, dentro. È tutt’altro che una persona sempre allegra“, raccontò Martino ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.

– È un grandissimo tifoso dell’Inter!

Enzo Iacchetti, vita privata

Artista poliedrico del panorama italiano, Enzo Iacchetti ha più volte attirato l’attenzione mediatica per la sua vita privata. In passato il conduttore televisivo, infatti, è stato sposato con Roberta Iacchetti: una storia d’amore importante suggellata dalla nascita del suo unico figlio, Martino (1986).

Dopo la fine del matrimonio, Enzo è stato legato per cinque anni, dal 2002 al 2007, alla ex velina Maddalena Corvaglia. La loro relazione ha scatenato il gossip per via della differenza di età tra il comico: la showgirl è di ben 28 anni più giovane!

Enzo Iacchetti e la ex fidanzata storica, comunque, sono rimasti in buoni rapporti: “Maddalena? Un grande amore, che non dimenticherò mai“, aveva rivelato nel 2015 in un’intervista al settimanale Visto.

Terminata la relazione con la velina, il simpatico Enzo ha ritrovato la serenità per alcuni anni tra le braccia di Tania Peli, curiosamente, anche lei di 28 anni più giovane. Lei è artista (pittrice e scultrice) ma di professione si occupa di arredamento. Nell’ottobre 2018, ospite di Caterina Balivo il conduttore si è definito libero: “Sono single, e sono un buon partito”.

Sempre nello stesso anno gli è stato attribuito un flirt con Soleil Sorge, ex fidanzata di Marco Cartasegna e Luca Onestini, mai confermato.

Chi è il figlio di Enzo Iacchetti?

1,85 m di bellezza e talento: Martino Iacchetti, classe 1986, è un cantante che con papà condivide la passione per lo spettacolo. Enzo e il figlio Martino hanno un splendido rapporto, consolidato anche dal fatto che il conduttore lo ha cresciuto per i suoi primi 4 anni di vita.

È anche attore di in teatro: è anni fa stato il figlio di Renato nella commedia musicale Il vizietto; in quell’occasione fu definito una delle voci più interessanti degli ultimi tempi.

Della sua biografia sappiamo pochissimo, se non che il giovane, da piccolo, ha dovuto combattere contro una brutta malattia, che per fortuna è riuscito a sconfiggere.