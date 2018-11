Dalla carriera televisiva alle turbolente storie d’amore: scopriamo chi è l’attrice Emanuela Tittocchia!

Nata il 23 luglio 1970 (Leone), Emanuela Tittocchia è un’attrice e conduttrice italiana conosciuta principalmente per aver recitato nelle fiction di successo Centovetrine e Un posto al sole. Piemontese di nascita, ha sempre avuto una spiccata propensione per la recitazione e il teatro: tuttavia, prima di dedicarsi al 100% a questo lavoro, si è laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino.

Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice, seguitissima su Instagram, e in particolare sulle sue travagliate storie d’amore!

Emanuele Tittocchia: il compagno e la vita privata

Gli appassionati di tv, ricorderanno bene cosa successe tra Emanuela Tittocchia e Fabio Testi nel 2008, quando l’attrice partecipava come concorrente al reality show televisivo La talpa. L’attore fu lasciato in diretta televisiva: la Tittocchia fu informata in diretta che il suo uomo era stato fotografato in compagnia di un’altra donna. Ne scaturì una lite e una discussione molto violenta, lei non volle sentire ragioni e mise immediatamente la parola fine a quella relazione.

Nel 2017 l’attrice ha sconvolto tutti raccontando a Novella 2000 che ai tempi della loro relazione, aspettava un figlio da Fabio Testi. Forse proprio per via di quella fine così burrascosa, Emanuela non rivelò mai a nessuno questo segreto: “Era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Forse non mi fidavo totalmente di lui. Eravamo veramente all’inizio della nostra relazione“, ha spiegato al magazine 10 anni dopo, raccontando di aver perso il bambino dopo poche settimane.

Dopo quella relazione con un uomo di quasi 30 anni più grande, nel 2012 ha deciso di cambiare rotta, scegliendo sempre compagni molto più giovani. Ha infatti avuto una relazione molto chiacchierata con il modello Thyago Alves, di 14 anni più giovane: “È finita perché non ho accettato di seguirlo in Brasile: avevo paura di perdere il lavoro“, ha raccontato pentita a Top.

Nel 2017 si lega all’ex gieffino Biagio D’Anelli, ma ha poi svelato a Pomeriggio 5 di essere stata tradita da lui durante una serata in discoteca. Dopo la separazione la loro relazione prosegue sotto forma di quenelle nei vari salotti telvisivi, tra un’accusa reciproca e l’altra.

“Dopo le foto delle sue serate non mi sono più fidata“, ha detto lei a Pomeriggio Cinque. “Non sono io che mi sono baciato con un paparazzo e comunque lavorando in discoteca è normale avere tante ragazze intorno“, le ha risposto lui…

Emanuela Tittocchia: curiosità

– La parte del suo corpo che ama di più sono le gambe: per curarle pratica dello sport specifico e le massaggia spesso con uno scrub a base di caffè.

– Il suo idolo del passato è Monica Vitti.

– Ha rivelato di aver sofferto di anoressia a 19 anni. Alla Gazzetta di Milano ha confessato che gli studi teatrali l’avrebbero salvata dalla malattia e dalla depressione.

– Gioca a calcio, pallavolo e adora tutti gli sport di squadra.

– È una tifosa sfegata della Juventus.

– Il suo sogno è quello di recitare in un musical.

