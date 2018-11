Emanuela Folliero: tutto quello che non sai sull’ex signorina Buonasera!

Scopri tutte le curiosità su Emanuela Folliero: da quella volta in cui fece perdere la testa a un calciatore, alla sua vita privata!

Nata a Milano il 7 febbraio 1965, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Emanuela Folliero è un’apprezzata annunciatrice e presentatrice televisiva, tra i volti storici di Rete4. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla bella annunciatrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Emanuela Folliero?

Oggi è uno dei volti storici di Rete 4 (era una signorina Buonasera), ma ha iniziato come modella. Pur di mantenersi, in passato, ha svolto i lavori più disparati. “Per guadagnare qualche altro soldino facevo cose strane. Pattinavo per strada distribuendo volantini. Partivo da piazzale Loreto e arrivavo al Duomo. Anche quattro volte al giorno. A Rete4 sono arrivata con un provino per sostituire l’annunciatrice di allora, che era Cinzia Lenzi”, raccontò al Corriere della Sera.

Il suo debutto in tv risale al 1996, con il programma sportivo Milan-Inter; tra i suoi tanti successi ricordiamo anche Stranamore, Affetti speciali, Pomeriggio Cinema, Ballo amore e fantasia.



Al Corriere dello Spettacolo ha raccontato un simpatico aneddoto sulla prima volta che fu chiamata da Mediaset: era il 1 aprile del 1990 e, pensando che fosse tutto uno scherzo, riagganciò il telefono per ben tre volte.

3 curiosità su Emanuela Folliero

– Ha una cagnolina che si chiama Nina.

– È una tifosa sfegatata dell’Inter, come da tradizione di famiglia: suò papà fu portiere nella giovanile del Milan.

– Una delle sue migliori amiche è Federica Panicucci.

Emanuela Folliero è sposata? La vita privata della showgirl

Da giovane è stata con il calciatore Beppe Baresi; invece, un altro calciatore – Andrij Shevchenko – avrebbe avuto una cotta per lei: “Il tassista che è stato il suo autista mi ha detto che era innamorato pazzo di me e che avrebbe voluto incontrarmi. Peccato averlo saputo solo dopo tutti questi anni“, ha riferito al magazine Sono.

È stata fidanzata con Stefano D’Orazio, batterista e componente dei Pooh, ma la loro relazione è sempre stata protetta dei riflettori. Anche dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti.

Nel 2007 Emanuela si è sposata con Enrico Mellano, con il quale ha avuto un figlio, Andrea, nato nel febbraio dell’anno successivo. Proprio in quell’anno la coppia è entrata in crisi e, successivamente, si è separata.

Nel 2009 la conduttrice ha iniziato una liaison con Giuseppe Oricci, conosciuto durante una vacanza e con il quale sarebbe poi andata a convivere. Anche il compagno di Emanuela Folliero a sua volta aveva avuto un figlio da una precedente relazione.

Dopo quasi 10 anni di relazione lei e Giuseppe Oricci si sono sposati (a sorpresa) il 27 settembre 2018 e ne hanno dato annuncio su Instagram.

Chi è il marito di Emanuela Folliero?

Giuseppe Oricci è un imprenditore che si è sempre protetto dalle luci del mondo dello spettacolo. Di lui sappiamo, infatti, pochissimo; aria da gentleman, capelli sale e pepe e un animo romantico sono i tratti che lo contraddistinguono.



“Pino da anni abitava vicino casa e non ci siamo mai visti, lui andava a destra e io a sinistra. Poi ci siamo conosciuti in vacanza. È una cosa andata avanti piano piano. Non sarei stata pronta al tipico invito a cena fuori. È stato graduale. È una persona seria e affidabile. Si è innamorato di mio figlio prima che di me.

Oggi ci affatica litigare: si sono instaurati degli equilibri e una giusta convivenza”, ha raccontato a Storie Italiane, Emanuela Folliero.

