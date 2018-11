Chi è Elisa Isoardi: una ex Miss, che ama cucinare e…

Cosa c’è da sapere su Elisa Isoardi? Conosciamola meglio, dagli hobby alle passioni, passando per la sua storia d’amore (terminata) con Matteo Salvini!

Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva finita nel mirino del gossip per via della sua relazione con il leader di Lega Nord Matteo Salvini.

È nata il 27 dicembre 1982 (Capricorno), in provincia di Cuneo, ma sapevi che ha un passato da Miss (è stata Miss Valle d’Aosta e Miss Cinema)? Scopriamo alcune curiosità sulla conduttrice e sulla sua vita privata!

5 curiosità su Elisa Isoardi!

– Ama cucinare e, in casa propria, è sempre lei a stare dietro ai fornelli! Anche per questo è stata scelta come “erede” di Antonella Clerici a La prova del Cuoco.

– Una frase di una sua intervista a Oggi ha scatenato polemiche sul web da parte di moltissime donne. Aveva detto: “Una donna, anche se nota, deve sempre dare luce al suo uomo. La luce, il sostegno e la vicinanza spesso si danno facendo un passo indietro e stando nell’ombra“.

– Ha trascorso l’infanzia in campagna nel suo paese natale (Monterosso Grana): suo padre era un coltivatore.

– Per mantenersi in forma ama andare a correre e fare ciclismo.

– Ha un cane e un gatto che si chiamano rispettivamente Zen e Chanel. Sul suo profilo Instagram posta spesso foto in loro compagnia.

Elisa Isoardi: la vita privata e la storia d’amore (terminata) con Matteo Salvini

Nel 2015 ha fatto clamore la sua storia d’amore con il leader di Lega Nord e ministro degli interni Matteo Salvini. Un amore che entrambi hanno cercato di tenere il più possibile lontano dai riflettori, ma che alla fine hanno confermato con tanto di bacio pubblicato in prima pagina su un noto settimanale.

“Io e Matteo stiamo benissimo insieme. Abbiamo un equilibrio perfetto. Matteo è un uomo meraviglioso: non si direbbe, ma della coppia è lui quello ‘moderato’ e paziente. Io, a volte, sono un po’ lunatica, lo ammetto. Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà“, aveva rivelato la conduttrice a Oggi, mettendo a tacere i detrattori.

Con grande dispiacere dei fan, la loro storia è terminata nel novembre 2018, quando, con una foto social la conduttrice ha fatto sapere: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo“.