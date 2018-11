Nel 2013 è stato il velino biondo di Striscia la Notizia, al fianco del collega Pierpaolo Pretelli, nel 2018 al GF Vip 3, ma scopriamo chi è davvero il bellissimo Elia Fongaro!

Con il suo fisico da urlo ha fatto (e fa) girare la testa a milioni di donne in tutta Italia, che non hanno mai dimenticato le sue performance come velino di Striscia la Notizia 2013. Scelto come concorrente al Grande Fratello Vip 3, Elia Fongaro ha reso felici le sue fan.

Ma chi è Elia Fongaro nella vita di tutti i giorni? Cerchiamo di capire di più sulla sua biografia e sulla sua vita privata…

Chi è Elia Fongaro?

Le fan di Elia Fongaro non possono smettere di seguire il suo profilo Instagram, ricco di scatti sensuali e davvero suggestivi. Bellissimo, certo, ma anche molto intraprendente e determinato. Segno zodiacale: gemelli, professione modello, è uno degli indimenticabili volti di Striscia la Notizia. In coppia con Pierpaolo Pretelli, infatti, nel 2013 ha calcato la pista del tg satirico di Antonio Ricci come velino (lui era il ‘biondo’).

Nato il 1 giugno 1991 (Gemelli), in provincia di Vicenza, ha un diploma di ragioneria e si è trasferito da Arzignano a Milano per inseguire il suo grande sogno: studiare Scienze politiche e avvicinarsi al mondo della moda. Lo spettacolo era quanto di più lontano potesse immaginare, eppure si è ritagliato un posticino che gli ha restituito notevole fama; nel 2018, infatti, è entrato nella Casa del GF Vip 3.

Elia Fongaro: vita privata

Il cuore di Elia Fongaro, come riporta Grazia, prima del suo arrivo al GF Vip, apparteneva alla bellissima modella e attrice Chiara Bianchetti, sua fidanzata dal 2017 nonchè convivente.

A dire il vero, al suo ingresso nella Casa molti hanno creduto che l’ex velino fosse single per via dell’assenza di scatti a due sui social (le foto ci sono, ma sono davvero pochissime!). Entrambi molto riservati, hanno sempre preferito vivere il loro amore al riparo da occhi indiscreti.

All’interno del reality, però, Elia conosce Jane Alexander, di 9 anni più grande e l’intesa è sin da subito fortissima. Un flirt che ha messo alla prova le relazioni di entrambi.

Elia Fongaro: curiosità

– Elia Fongaro ha anche un passato come modello oltreoceano: volato a New York, infatti, ha posato per diversi brand prima di tornare nella sua amata patria.

– Qual è la sua altezza? 186 centimetri di puro splendore, incorniciati da muscoli e una straordinaria eleganza…

– Elia Fongaro adora lo sport, soprattutto il tennis e il nuoto. Tifoso dell’Inter, ha un giocatore preferito: Javier Zanetti!