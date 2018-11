Dalla passione per lo sci al tumore: tutto sulla vita di Elena Fanchini

Elena Fanchini è una nota sciatrice alpina, la quale ha dovuto rinunciare alla sua passione per quasi un anno a causa di un tumore. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera!

Lo sci alpino italiano è uno sport di cui si parla poco: nonostante ciò, però, la nazionale italiana è ricca di personaggi pieni di talento e di grandissimi appassionati. Tra loro c’è Elena Fanchini, la bravissima campionessa che ha dovuto rinunciare alla sua carriera per quasi un anno a causa di una brutta malattia. Il 12 gennaio 2018, purtroppo, scopre di avere un tumore ed è lei stessa ad annunciarlo tramite un’intervista con Teleboario.

Scopriamo di più sulla vita privata di Elena Fanchini, sulla sua malattia e sulla sua grande carriera da sciatrice alpina!

Chi è Elena Fanchini?

Nasce a Lovere, in provincia di Begano, il 30 aprile del 1985, sotto il segno del toro. Le elementari le trascorre a Vissone di Pian Camuno fino ad arrivare a frequentare l’Istituto per Geometri “Teresio Olivelli” che abbandona al quarto anno. Ha due sorelle, Nadia e Sabrina, entrambe sciatrici nazionali proprio come lei.

Entra a far parte della Nazionale nel 2003 e gareggia in Coppa Europea per ben due stagioni. Subito dopo vince la medaglia d’argento nella discesa libera ai Mondiali di Bormio e da lì non si ferma più: Elena grazie al suo talento riesce ad arrivare molto in alto portandosi a casa numerose vittorie.

Oltre alla sua passione che vive ogni giorno per la sua carriera, è anche una grande amante dell’arte e della musica. In particolare le piace molto Vasco Rossi e il suo artista preferito è Van Damme. Della sua vita privata, invece, sappiamo che è fidanzata da molti anni con Denis di cui, però, non si sa assolutamente nulla.

Elena Fanchini e la malattia

Sul suo profilo Instagram, la ragazza ama mostrarsi sempre sorridente e solare. Purtroppo, però, a gennaio del 2018 la Fanchini scopre di avere un tumore ed è costretta a dover rinunciare ai Giochi coreani. Con grande dispiacere, lo comunica a chi la segue tramite il suo profilo Facebook, dopo aver anche rilasciato un’intervista. Dopo quasi un anno di cura, a novembre dello stesso anno annuncia il suo ritorno, dopo aver finalmente sconfitto la malattia.

3 curiosità su Elena Fanchini

-Uno dei suoi sport preferiti è il calcio ed è una grandissima tifosa dell’Inter!

-Durante un allenamento ha avuto un incidente: ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Ha dovuto, quindi, abbandonare la stagione e riprendere a quella successiva.

–Ama viaggiare e grazie al suo lavoro ha avuto modo di visitare molte città straniere.

Fonte foto: https://www.instagram.com/elenafanchini85/