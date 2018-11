La notorietà è arrivata anche grazie al nome di suo padre, ma Edoardo Scotti non ha paura di fare gavetta: ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovane figlio di Gerry Scotti!

Edoardo Scotti ha avuto la possibilità di presentarsi in tv grazie anche all’aiuto di suo padre, il celebre conduttore Gerry Scotti. Ma ha deciso di puntare ad una carriera dietro le telecamere e se la sta cavando egregiamente anche da solo. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita privata del giovane e affascinante figlio di Gerry.

Chi è Edoardo Scotti?

Nato a Milano il 10 marzo 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Edoardo Scotti è figlio del popolare presentatore tv Gerry Scotti e di Patrizia Grosso. Il ragazzo è cresciuto in un ambiente che gli ha permesso di appassionarsi al mondo dello spettacolo.

Ha studiato presso la prestigiosa American School of Milan e, nel 2013, si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Edoardo ha poi deciso di proseguire i suoi studi in America, e più precisamente a Los Angeles, per realizzare il suo sogno: diventare regista.

I primi passi nell’ambiente televisivo li ha fatti grazie a suo padre: nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di “Lo show dei record”, e nel 2015 è stato messo alla prova come inviato speciale all’interno della trasmissione. I suoi collegamenti dall’America e dalla Cina sono stati molto apprezzati, e hanno permesso a Edoardo di farsi spazio nel mondo della tv.

Ma il suo desiderio continua ad essere quello di trovarsi dall’altra parte della telecamera. Per questo motivo ha continuato a fare gavetta tra Sky, Rai e Mediaset, come aiuto regista per diverse trasmissioni. Ha lavorato sul set di “Cucine da incubo” e come assistente alla regia per una fiction poliziesca.

Edoardo Scotti: vita privata

Sulla vita privata di Edoardo Scotti non si hanno molte informazioni. Nonostante sia figlio di una star, il ragazzo ha preferito tenersi lontano dalle luci dei riflettori e mantenere la sua privacy.

Sappiamo che da diversi anni Edoardo è fidanzato con Ginevra Piola, una giovane giornalista, che da settembre 2018 collabora con Mediaset.

3 curiosità su Edoardo Scotti

– Il giovane aspirante regista ama viaggiare. Sul suo profilo Instagram, invece che condividere momenti di vita quotidiana, Edoardo pubblica splendide foto delle sue mirabolanti avventure alla scoperta del mondo.

– Edoardo ha un rapporto splendido con suo padre. I due si sono avvicinati moltissimo dopo il divorzio di Gerry Scotti dalla sua prima moglie, la mamma del ragazzo. Per timore che il figlio soffrisse troppo, il conduttore ha cercato di stargli il più possibile vicino, nonostante il lavoro lo impegnasse molto.

– È un ragazzo molto attivo, soprattutto quando si tratta sport acquatici: pratica sci d’acqua e surf con grande passione.