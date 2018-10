Chi è Eddy Testa? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla dolce metà di Nichi Vendola, partendo da qualche interessante spunto sulla sua biografia…

Per anni è stato il compagno di un uomo di potere, poi è diventato suo consorte. Stiamo parlando di Eddy Testa, che ha sposato Nichi Vendola e con lui…Lo scopriamo più avanti! Iniziamo col parlare della sua vita e delle sue origini, per poi vedere perché ha stregato il gossip. Se vi state chiedendo che lavoro faccia e quali siano i suoi interessi, siete nel posto giusto per scoprirlo!

Chi è Eddy Testa?

Eddy Testa è nato in Canada, classe 1981, e la sua figura è nota da tempo alle cronache rosa italiane. Alle spalle un brillante curriculum, iniziato con gli studi di comunicazione e design nel suo Paese, alla Concordia University di Montreal, e poi a Urbino…

Che lavoro fa? Eddy Testa è un affermato grafico freelance, ma anche un consulente creativo. Si occupa di grandi eventi, e ha firmato la realizzazione di spettacoli come VianDante (viaggio andata e ritorno dal Paradiso all’Inferno) e Fabbriche di Nichi. Un talento come art director e tantissime ambizioni…Poi un capitolo fondamentale della sua esistenza, l’amore…

La vita privata di Eddy Testa

Eddy Testa ha un marito molto celebre in Italia: Nichi Vendola. I due si sono innamorati follemente e, dal 2004, hanno avviato una felice convivenza con il sogno di avere un figlio, gioia coronata con l’arrivo del piccolo Tobia, nato da madre surrogata.

Il matrimonio si è celebrato nel 2017, con cerimonia super blindata nel pieno rispetto della proverbiale riservatezza del coniuge. Vendola, infatti, non ha mai amato particolarmente esporre le proprie questioni private, e in questo ha trovato un forte alleato nel suo amato.

Chi è il marito di Eddy Testa?

Nichi Vendola non ha certo bisogno di presentazioni: ex governatore della Puglia, è nato a Bari, il 26 agosto 1958. È rinomato sia per la sua attività politica, che per le scelte della sua vita privata; ha fatto coming out nel lontano 1978, una scelta che possiamo definire all’avanguardia per i tempi.

Eddy Testa: 3 curiosità

– Eddy Testa ha avuto un fidanzamento lungo ben 13 anni con Nichi Vendola, prima di convolare alle tanto desiderate nozze!

– Non ha profili sui social: non risulta un account Instagram o Facebook intestato ufficialmente a suo nome…

– Per la sua giovane età rispetto al marito è stato presto ribattezzato ‘First boy’, appellativo che rimarca il gap anagrafico tra i due e gioca con il termine “First Lady”. Nichi Vendola, infatti, è nato nel 1958, 23 anni prima del suo adorato Eddy!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/borderline24bari/