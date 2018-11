Chi è Diana De Marsanich? Il suo nome riecheggia in tv ma anche sulla carta stampata. Giornalista dinamica e sempre al passo con i tempi, ha una carriera strabiliante!

Nella mente e nel cuore della bella giornalista c’è una grandissima energia e non manca la passione per la natura. Proprio attraverso questa inclinazione si è fatta conoscere al grande pubblico, che la apprezza e la segue con entusiasmo. In televisione, come sui social, è un tripudio di consensi che non accennano a fermarsi. Scopriamo tutto su Diana De Marsanich…

Chi è Diana De Marsanich?

Diana De Marsanich è nata a Milano, sotto il segno della Vergine, il 5 settembre 1971. Giornalista di spessore, è uno di volti amati di Detto Fatto, show di Raidue. Nel programma è entrata come tutor di costume e società.

Tutti la conoscono come personalità tra le più ‘green’ d’Italia, sempre attentissima ai temi della natura e della tutela dell’ambiente. Nel 2005 è entrata a far parte del Gist, Gruppo italiano Stampa turistica. Natural Style e For Men Mangazine alcune delle riviste per cui ha prestato la sua agile e interessante penna.

Sappiamo di lei che ama definirsi una ‘cacciatrice di tendenze’, si occupa di ecocompatibilità e prodotti riciclabili e pratica uno stile di vita assolutamente ‘bio’. Dopo la maturità linguistica si è orientata verso gli studi di Architettura al Politecnico di Milano…

Le 6 curiosità su Diana De Marsanich

– Attivissima sui social, possiede un profilo Twitter in cui ha dato una chiara definizione della sua professione: “Giornalista a Natural style e per il settimanale F. Ho ideato il #VV Venerdì Verde per sostenere chi vive green“.

– Ha lavorato come segretaria e ricercatrice iconografica per il mensile In Viaggio, di Franco Perfetti…

– La sua vita privata è blindatissima e non sappiamo se abbia un marito, un compagno e dei figli…

– Conosce perfettamente inglese e francese, forte dei suoi studi linguistici.

– Ha un diploma di insegnante di danza classica, conseguito alla Royal Academy of Ballet…

– Adora il mondo della recitazione (come riporta il sito senzabavaglio.it) e ha frequentato il corso al Teatro Studio Salvini.

Fonte Foto: https://twitter.com/dididema