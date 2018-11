Intorno ad Asia Argento si muovono incessanti i fuochi del gossip. Sappiamo tutto del padre, ma di sua madre? Vi anticipiamo che è una famosissima attrice e…molto altro!

Daria Nicolodi, dopo Asia Argento, nel 2018 è diventata la donna italiana più ricercata sul web. Il motivo è il suo essere madre dell’attrice più discussa di sempre in Italia, ma anche la prima ‘accusatrice’ di sua figlia…Scopriamo tutto quello che riguarda la figura dell’ex compagna di Dario Argento che, tra un tweet e l’altro, ha monopolizzato le attenzioni della stampa scandalistica…

Chi è Daria Nicolodi?

Daria Nicolodi è nata a Firenze, sotto il segno dei Gemelli, il 19 giugno 1950. Famosissima attrice e sceneggiatrice, ha una passione in comune con il suo ex Dario Argento: il cinema horror. Papà avvocato, nome Aurelio Nicolodi e un passato nella Resistenza, madre figlia d’arte, Fulvia Casella, nata dal compositore Alfredo Casella.

Daria Nicolodi si è trasferita a Roma sul finire degli anni 60, per intraprendere una favolosa carriera sui set del regista diventato suo compagno e in alcuni dei più importanti film italiani di allora…Cinema e teatro sono sempre stati la sua più forte passione, oltre alla pittura e alla lettura.

La vita sentimentale di Daria Nicolodi

Risale agli anni 70 la sua storia d’amore con lo scultore Mario Ceroli, che nel 1973 l’ha resa madre per la prima volta. La figlia, Anna, è tragicamente scomparsa nel 1994…

Ma Daria Nicolodi è celebre per aver dato alla luce Asia Argento, avuta dal secondo compagno, Dario Argento. I due si conobbero nel 1974, durante il casting per la pellicola cult di lui, Profondo Rosso.

Sappiamo che l’attrice è anche nonna di due nipoti, tra cui la figlia di Asia e Morgan, Anna Lou Castoldi (che lei stessa, via Twitter, ha svelato di aver avuto in affidamento nel 2007 dal Tribunale dei minori di Milano)…

Daria Nicolodi e Asia Argento

Tra madre e figlia i rapporti non sono mai stati idilliaci, e nel novembre 2018, a margine dello scoop del settimanale Chi sul flirt tra Asia Argento e Fabrizio Corona, Daria Nicolodi ha espresso parole di fuoco sui social: “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano…un po’ inguaiati e inguaianti“, ha scritto commentando il bacio hot tra i due.

A questo sarebbe seguito un violento messaggio della figlia, che avrebbe apostrofato così la mamma: “La mia era una sciarpa non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tr***”.

Daria Nicolodi: le 7 curiosità sull’attrice

– Attivissima sui social. Daria Nicolodi ha un profilo Facebook, uno Instagram ma anche uno Twitter particolarmente seguiti…

– Nel 1970 ha preso parte a una trasmissione di 4 puntate, Babau, sospesa dalla Rai per contenuti ritenuti allora ” oltraggiosi”…

– Nel 1978 ha recitato a teatro insieme al collega Gigi Proietti, spettacolo soppresso poco dopo il debutto per via della trama esplicita e, secondo l’epoca, scandalosa…

– L’attrice è stata co-sceneggiatrice di Suspiria, film tra i più celebri del suo ex compagno Argento.

– La primogenita Anna è morta in un terribile incidente stradale, in seguito al quale Daria Nicolodi ha ridotto all’osso le sue apparizioni in pubblico.

– Ha interpretato una medium nella serie tv di Sky Il mostro di Firenze…

– Non tutti lo sanno, ma (riporta anche Repubblica) nel 1985 verso il tramonto della sua storia d’amore con Dario Argento, fu arrestata con lui per possesso di 23 grammi di hashish. Due le notti trascorse in carcere, a Regina Coeli, prima dell’assoluzione perché la detenzione di stupefacenti sarebbe stata a fini di consumo personale e non di spaccio.

