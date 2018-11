Daniela Del Secco D’Aragona è un volto noto in televisione, ma anche nel giornalismo. Vi sveliamo chi è e cosa sappiamo della sua biografia e della sua vita privata…

Daniela Del Secco D’Aragona è meglio nota come ‘Marchesa D’Aragona‘. Nel 2018 è stata scelta nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3, alimentando la curiosità intorno al suo personaggio. Donna di grande tenacia molto raffinata, è una giornalista ma anche presentatrice televisiva. Dove l’abbiamo già vista? Ad esempio in un reality molto amato dal grande pubblico…

Chi è Daniela Del Secco D’Aragona?

Daniela De Secco D’Aragona è nata a Roma il 15 dicembre 1951, (sotto il segno del Sagittario). Esperta in comunicazione multimediale, ha una laurea in Estetologia e dal 1992 è entrata nel suo famoso ruolo di giornalista, occupandosi di rubriche di moda.

Il debutto in televisione è arrivato di pari passo, come conduttrice di un talk show. Nel suo curriculum anche l’impiego come insegnante di dermocosmesi alla ‘Leonardo da Vinci’ di Roma. Ha anche creato una linea di prodotti cosmetici…La sua fama è esplosa con la sua partecipazione a Pechino Express 2.

Daniela Del Secco D’Aragona: vita privata

Nonostante sia nota come ‘marchesa’, come ha riportato Dagospia, Daniela Del Secco D’Aragona non avrebbe alcun titolo nobiliare:

“Daniela si chiama sì Del Secco, come risulta anche dall’elenco dell’Ordine dei giornalisti lombardi. Ma il ‘d’Aragona’ se lo è aggiunto lei, sfruttando una somiglianza con una vera famiglia marchionale. Eh già, perché sull’Albo d’Oro si trovano i ‘Secco d’Aragona’, stirpe milanese, ma nessuna Daniela risulta all’appello dell’edizione 2005 (o di quelle precedenti)“.

C’è chi la accusa di essersi fregiata di una discendenza aristocratica inesistente, ma sta di fatto che è diventata un vero e proprio fenomeno ‘di costume’. Bellissima e sofisticata, ha una figlia, Ludovica, con cui partecipa alle feste più ‘in’ della Capitale…Si definiscono ‘sorelle’, come riporta il sito Gossipetv.it. Sembra che nessun compagno sia nel cuore dell’intrigante marchesa. Sposata per tre volte, ha alle spalle altrettanti divorzi…

Daniela Del Secco D’Aragona: curiosità

Su Instagram è seguitissima, e prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 3, nel 2018, contava oltre 30mila followers!

Ha partecipato a Pechino Express nel 2013, in coppia con il maggiordomo Gregory. L’esperienza ha lanciato il suo personaggio nella tv nazionale. Ha preso parte a diversi programmi, ed è stata anche giudice nella trasmissione Selfie-Le cose cambiano.

Tra i suoi interessi figurano la pittura, specie quella contemporanea, la scultura e la musica. Adora praticare il golf ed è un’appassionata di polo. Ha scritto anche una biografia: Come diventare Marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della vita…Una sorta di vademecum per essere ‘nobili dentro e fuori’!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marchesadanidaragona/?hl=it