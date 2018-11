Rivelazioni intime e qualche curiosità su Cristina D’Avena: dai cartoni animati al desiderio di maternità…

Cristina D’Avena è praticamente nata nel mondo televisivo, esordendo quando era solo una bambina al Festival Internazionale della Canzone del Bambino ovvero il famosissimo Zecchino d’oro. Distinguendosi grazie alla sua voce cristallina è diventata un’icona italiana della musica per ragazzi e in particolar modo per le sigle dei cartoni animati.

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla cantante e sulla sua vita privata!

Chi è Cristina D’Avena: dallo Zecchino d’oro a…

Nata il 6 luglio 1964 (Cancro) a Bologna, la cantante ha esordito nel 1967 a soli 3 anni sul palco del rinomato show Lo Zecchino D’Oro, con il brano Il valzer del moscerino.

Accanto alla musica, ha sempre portato avanti una carriera accademica. Stava per laurearsi in medicina: aveva quasi terminato tutti gli esami per la specializzazione in neuro psichiatria infantile; poi il successo la travolse.

Tra gli highlights della sua carriera, costellata di successi, ricordiamo quando ha cantato in lingua francese per la sigla di “Lovely Sara”, cartone trasmesso sulla rete televisiva francese La Cinq. Inoltre la sua canzone Kiss Me Licia, sigla dell’omonimo cartone animato, ha conquistato il disco di platino dopo aver venduto oltre 200.000 copie.

È innegabile: Cristina D’Avena piace a tutti; merito della sua voce inconfondibile (e del suo savoir faire), diventati la colonna sonora dell’infanzia di molte generazioni.

Nel nuovo millennio la cantante si è legata al gruppo di rock demenziale Gem Boy. Avevano preso spesso in giro Cristina nei loro brani, ma dopo un incontro casuale in un autogrill è sbocciata una splendida amicizia tra la band e la cantante, diventata un proficuo sodalizio artistico.

Nel 2018 esplora di nuovo il mondo dei duetti: insieme a 16 colleghi italiani canta le sigle dei cartoni animati dagli anni Ottanta ad oggi. Il risultato? Un successo!

5 curiosità su Cristina D’Avena

– Nel 2007 il suo disco ‘Cristina D’Avena e… i tuoi amici in TV 3′ – considerato una vera e propria rarità – è stato venduto su Ebay alla modica cifra di 1200 euro.

– È una grande ammiratrice di Lucio Dalla, con cui avrebbe sempre sognato di collaborare.

– Cristina D’Avena ha interpretato il personaggio di Licia nella serie tv tratta dal cartone animato Kiss me Licia.

– Il personaggio dei cartoni animati in cui identifica di più è Creamy.

– Soffre della sindrome di Peter Pan: “Che male c’è? Poi intendiamoci, non è che io non sia cresciuta, solo che mi sono fermata a 24 anni. Ho sempre vissuto con mamma e mia sorella. Vivo ancora con loro”, ha spiegato a La Repubblica.

Cristina D’Avena e la vita privata

Sul web girano numerose foto della cantante e dei suoi possibili fidanzati, ma Cristina D’Avena ha sempre mantenuto il totale riserbo sulla propria vita privata e non si è mai sbilanciata indicando il vero nome del suo compagno. Anche il suo profilo Instagram non ci rivela nulla di più.

Si dice che sia Massimo Palma (il presidente della società che rappresenta la cantante), ma non è mai stato confermato. Per quanto riguarda il matrimonio, però, non nega di voler, un giorno, sfilare in abito bianco verso l’altare.

Nonostante non ci tenga a raccontare le proprie love stories, in un’intervista molto intima al magazine Vanity Fair ha espresso il proprio desiderio di avere un bambino:

“A furia di posticipare, sono arrivata a 52 anni senza accorgermene. Adesso, nonostante mi senta una ragazzina giovanissima, sono consapevole di avere poco tempo. Eppure, la paura e l’indecisione mi bloccano. L’ideale sarebbe una gravidanza a sorpresa. Sono nelle mani del Signore“.